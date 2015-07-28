ساختمان دانشگاه های کشور در برابر زلزله مقاوم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهر الله رخشانی مهر پیش از ظهر سه شنبه در همایش بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدید پذیر در همدان با بیان اینکه میزان اعتبارات مصرفی سالانه دانشگاه حداکثر ۶۵ درصد و حداقل ۱۶ درصد است، اظهار داشت: سهم دانشگاه ها برای تعمیرات ۳۵ درصد اعتبارات عمرانی است.

مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه ها هزینه بیشتری را برای تعمیرات دانشگاه ها صرف می کنند، افزود: در سال گذشته ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی دانشگاه ها که ۷۰ میلیارد تومان بود جذب شد.

رخشانی مهر در ادامه سخنانش از دو برابر شدن اعتبارات تجهیز و تعمیر دانشگاه ها در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر هفت میلیون متر مربع فضای دانشگاهی در کشور وجود دارد و سه میلیون مترمربع فضا نیز در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه برای نگهداری این مقدار فضا بودجه کافی وجود ندارد، اظهار داشت: ۳۵ درصد بودجه عمرانی صرف نگهداری فضاهای دانشگاهی می شود که ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه می خواهد.

مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ۶۲ درصد از ساختمان های دانشگاهی مربوط به سال های قبل از ۱۳۶۷ است، ابراز داشت: دانشگاه های کشور سیستم مقاوم در برابر زلزله ندارند.

رخشانی مهر با تاکید بر اینکه ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقاوم سازی دانشگاه های کشور مورد نیاز است، عنوان کرد: باید کیفیت ساخت سه میلیون متر مربع از فضای دانشگاهی که در حال ساخت است را افزایش داد تا در سال های بعد نیاز به تعمیرات و نگهداری نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه پروژه های نیمه تمام در دانشگاه ها رها شده است، اظهار داشت: این پروژه ها به دلیل عدم تامین اعتبار در کشور رها شده است.