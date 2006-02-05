واردات محصولاتي كه در داخل توليد مي شود بايد ممنوع شود

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد؛ نظري جلالي در مراسم معارفه مدير كل جديد اداره كار و امور اجتماعي خراسان با بيان اين مطلب افزود : اين ميزان در سال 85 ، 25 درصد و تا پايان برنامه توسعه 50 درصد خواهد بود .

وي افزود : براي سرمايه گذاري در صنايع زود بازده بايد سرمايه گذاري و آموزش هاي تخصصي براي كاركنان صنايع صورت گيرد تا منجر به بهره وري و بازدهي بيشتر شود .

وي در ادامه گفت : جلوگيري از واردات محصولاتي كه در داخل توليد مي شوند و هدفمند كردن تعرفه ها جهت افزايش كيفيت توليد بايد مد نظر قرار گيرد .

مدير كل سابق اداره كار و امور اجتماعي خراسان رضوي نيز در اين مراسم گفت : امروز ما يكي از كارآمدترين استانهاي كشور در عرصه توليد هستيم و بسياري از مسائل ما بين كارگر و كار فرما حل مي شود .

عليرضا مظهري افزود : 30 تا 50 هزار فرصت شغلي ما در اختيار اتباع خارجي است و اين به دليل هم مرزي با كشورهاي همجوار است و اين يكي از مشكلات اساسي ماست .

وي اظهار داشت : براي اولين بار در كشور كاريابي را از دولتي به سوي غير دولتي برديم و اول فروردين سال 85 كاريابي هاي دولتي تعطيل شده و كاريابي ها غير دولتي مي شوند .