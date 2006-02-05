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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۳۰

معاون وزير كار و امور اجتماعي:

واردات محصولاتي كه در داخل توليد مي شود بايد ممنوع شود

معاون وزير كار و امور اجتماعي گفت: 20 درصد تسهيلات بانكها بايد در اختيار صنايع زود بازده به ويژه صنايع كشاورزي تبديلي قرار گيرد .

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد؛ نظري جلالي در مراسم  معارفه مدير كل جديد اداره كار و امور اجتماعي خراسان با بيان اين مطلب افزود :  اين ميزان در سال 85 ، 25 درصد  و  تا پايان برنامه توسعه  50 درصد خواهد بود  .

 وي افزود : براي سرمايه گذاري  در صنايع زود  بازده بايد سرمايه گذاري و آموزش هاي تخصصي براي كاركنان صنايع  صورت گيرد تا منجر به بهره وري  و بازدهي بيشتر شود .

وي در ادامه گفت :  جلوگيري  از واردات محصولاتي كه در داخل توليد مي شوند و هدفمند كردن  تعرفه ها جهت  افزايش كيفيت توليد بايد مد نظر قرار گيرد .

 مدير كل سابق  اداره كار و امور اجتماعي خراسان رضوي نيز در اين مراسم گفت :  امروز ما يكي  از كارآمدترين  استانهاي كشور  در عرصه توليد هستيم و بسياري از مسائل ما بين كارگر و كار فرما حل مي شود .

 عليرضا مظهري  افزود : 30 تا 50 هزار فرصت شغلي ما در اختيار اتباع خارجي است و اين به دليل هم مرزي  با كشورهاي همجوار است  و اين يكي  از مشكلات اساسي ماست  .

 وي اظهار داشت : براي اولين بار در كشور  كاريابي را از دولتي به سوي غير دولتي برديم و اول فروردين سال 85 كاريابي هاي دولتي تعطيل شده و كاريابي ها غير دولتي مي شوند .

 

کد مطلب 286925

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