اختصاص ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت پائیزه کشاورزان اصفهان

مسعود میرمحمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال نیز همچون سال آبی گذشته، ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پائیزه کشاورزان اختصاص می‌یابد.

وی بیان داشت: در صورتی که مانند سال گذشته شاهد بارش‌های خوب در سرچشمه‌ها باشیم امکان اینکه بیش از ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پائیزه تخصیص یابد، زیاد است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: اینکه کمتر از ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پائیزه تخصیص یابد امکان ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید تخصیص ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پائیزه کشاورزان کفاف آبیاری تمام زمین های کشاورزی استان را می‌دهد یا خیر، اعلام کرد: هرساله این میزان آب برای کشت تخصیص می یابد.

میر محمد صادقی در این ارتباط که هرساله با اختصاص آب برای کشت، زمین‌هایی که نزدیکتربه جریان آب قرار دارند پر آب می شود و حتی به دلیل پمپاژ آب توسط کشاورزان، دیگر آبی برای زمین های دور دست باقی نمی‌ماند، آیا تدابیری برای این امر اندیشیده شده است یا خیر، افزود: توزیع آب از طریق کانال‌ها انجام می گیرد و بعید می‌دانم آب به بخشی از زمین‌های کشاورزی استان نرسد.