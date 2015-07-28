به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مهدوی ظهر امروز در مجمع انتخابات رئیس هیئت هندبال خراسان جنوبی با بیان اینکه ورزش هندبال مانند جنگ است، اظهارداشت: ورزش هندبال به دلیل ماهیت فیزیکی که دارد قدرت بدنی بالایی می‌طلبد و عملاً یک جنگ مثبت بین تیم‌ها است.

وی کمبود اعتبار در حوزه ورزش را از اساسی‌ترین مشکلات برشمرد و افزود: تشکیلات ورزشی اعتبار ناچیزی به هندبال اختصاص می‌دهد اما با وجود این مشکل بزرگ، ورزش هندبال برنامه‌های زیادی را انجام داده است.

مهدوی افزود: کمبود اعتبار نباید عاملی برای توقف عملکرد دستگاه‌های مربوطه شود و مسئولان باید بیش از پیش تلاش کنند.

وی با اشاره به وضعیت هندبال خراسان جنوبی، بیان داشت: امید است باهمکاری و تلاش دستگاه‌ها هندبال خراسان جنوبی نیز به قله‌های موفقیت برسد.

برگزاری جشنواره هندبال نوجوانان کشور در مردادماه

رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به برنامه‌های پیش روی فدراسیون هندبال بیان کرد: جشنواره هندبال نوجوانان کشور با حضور ۲۵۰ تیم جوانان و نوجوانان و حضور ۱۰ تیم خارجی در مردادماه سال جاری در مشهد برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در اوایل دهه کرامت آغاز شده و تا پایان دهه کرامت که مصادف با ولادت امام رضا (ع) می‌باشد، پایان می‌یابد.

مهدوی تیم قطر را سد راهی برای کسب رتبه در مسابقات آسیایی دانست و تصریح کرد: تیم قطر به دلیل بودجه زیادی که دارد بازیکن‌های ممتاز سایر کشورها مانند اسپانیا و دانمارک را خریداری می‌کند و این زنگ خطری برای تیم ملی ایران است.

وی ادامه داد: امید است با توجه به اراده و پشتکار قوی تیم ملی، بتوانیم این سد را نیز از میان برداشته و به رتبه‌های بالایی دست یابیم.

ایجاد هفت پایگاه ورزشی برای تعامل استان‌ها در امور ورزشی

مهدوی با بیان اینکه برای پیشرفت در حوزه ورزش باید ارتباط استان‌ها بایکدیگر قوی شود، اظهار داشت: به منظور اینکه استان‌ها بتوانند با یکدیگر ارتباط بهتری برقرار کنند، هفت پایگاه در استان‌های مختلف کشور از جمله خراسان رضوی راه اندازی می‌شود.

وی در تشریح عملکرد این پایگاه‌ها، بیان داشت: در هراستانی یک نماینده ورزش هرچند مدت در این پایگاه‌ها حضور می‌یابند و طی جلساتی با همکاری و همیاری زمینه‌های پیشرفت ورزش هر منطقه را فراهم می‌کنند.

رئیس فدراسیون هندبال بحث‌های استعدادیابی ورزشکاران، آموزش، کمک به ورزشکاران را از دیگر برنامه‌های این پایگاه‌ها عنوان کرد.

مهدوی با اشاره به ورزش بانوان اظهار داشت: ورزش بانوان از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که ورزش باید وارد خانواده شود و فقط از طریق بانوان این امر صورت می‌گیرد.

در این مجمع انتخاباتی از ۱۷ رأی مأخوذه، مهدی شریعتی فر با کسب ۱۷ رأی برای چهار سال دیگر در سمت رئیس هیئت هندبال خراسان جنوبی باقی ماند.