اعتبار ۴۵۱میلیاردی فرمانداری اصفهان/۱۲شهرداری مشکل مالی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله کفیل صبح سه‌شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اصفهان که با عنوان توزیع اعتبارات تملک و دارایی برگزار شد، با اشاره به اینکه برنامه‌ بودجه و تملک دارایی‌های ارگان‌های دولتی پایان تیر ماه هر سال برآورد و تعیین می‌شود، اظهار داشت: در این برنامه بودجه یک سال این ارگان‌ها بسته می‌شود و بر روی آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از کاهش ۲۰ درصدی اعتبارات تملک و دارایی استان اصفهان در سال مالی جاری بیان داشت: بر این اساس در سال جاری اعتبارات تملک و دارایی استان اصفهان ۴۵۱ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۴ درصد از اعتبارات تملک و دارایی اصفهان که معادل ۱۵۵ میلیارد ریال می‌شود شامل الزامات این بودجه است، افزود: این بودجه از اختیارات تقسیم خارج و دولت خود محل هزینه‌های آن را پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه ۲ درصد از اعتبارات شهرستان اصفهان نیز مربوط به اعتبارات نفت و گاز است، ادامه داد: این اعتبارات با دستور دولت و خارج از اختیار فرماندار به مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان اصفهان اختصاص یافته است.

کفیل تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را اولویت برنامه‌های شهرستان با توجه به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عنوان کرد و افزود: پروژه جدیدی در دست اقدام نیست و اگر پروژه‌ای نیز تعریف شود باید در بازه زمانی کمتر از ۳ سال به بهره برداری برسد.

وی توجه به بهسازی روستاها که جزء الزامات بودجه است را نیز ضروری عنوان کرد و گفت: بهسازی روستاها و ایجاد تسهیلات روستایی و جلوگیری از پرتی آب روستایی و ترمیم شبکه روستاها از جمله اقدامات ویژه پیش‌بینی شده در بخش روستایی است.

فرماندار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر در شهرستان اصفهان ۱۲ شهرداری از ۱۴ شهرداری شهرستان اصفهان دارای مشکلات مالی هستند، افزود: در حال حاضر تنها شهرداری اصفهان و بهارستان در این زمینه دچار چالش نیست.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها به صورت موازی انجام خواهد شد، گفت: از این رو ارگان‌ها اولویت بندی نمی‌شوند.

کفیل همچنین از افزایش اعتبارات محل درآمد شهرداری از دستگاه‌های آلاینده در سال جاری خبر داد.