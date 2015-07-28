به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «راشاتودی»، کاهش قیمت جهانی نفت در چند ماه اخیر منجر به تعلیق درآمدن سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در ۴۶ پروژه بزرگ در حوزه نفت و گاز توسط شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان شده است.

همچنین این رویه منجر به تعویق پروژهای نفتی در آبهای کم عمق و عمیق با ظرفیت ۲۰ میلیاد بشکه شده است.

در همین حال، شرکت «شل» قرار است سرمایه گذاری خود را بر روی پروژه های نفتی به طور قابل توجهی کاهش دهد، این در حالی است که هزینه های اخیر این شرکت بیش از ۳۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

بر این اساس، شرکت «بریتیش پترولیوم» هم اعلام کرده که در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی به دلیل کاهش قیمت نفت، ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ضرر کرده است.