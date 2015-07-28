جشنواره سراسری تئاتر نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ اهر محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر خضوعی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر، با بیان اینکه تعداد اندکی از شهرهای کشور امتیاز و افتخار برگزاری جشنواره سراسری تئاتر را دارند، اظهار داشت: برگزاری جشنواره سراسری تئاتر کوتاه برای اهر اعتبار بزرگی به حساب می آید.

وی هنر تئاتر اهر را ریشه دار و با پیشینه افتخارآمیز توصیف کرد و با اشاره به اینکه میزا جعفر قراجه داغی بنیان گذار هنر نمایش نوین در کشور به حساب می آید، افزود: دبیرخانه جشنواره در تلاش است نام این هنرمند را همراه جشنواره تئاتر اهر زنده کند و به همین منظور نامگذاری خیابان یا میدان و تعریف جایزه هنری به نام میرزا جعفر قراجه داغی و همچنین گرامیداشت وی باید مورد توجه باشد.

خضوعی با بیان اینکه احداث خانه تئاتر، ساختمان دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری تئاتر اهر و پارک تئاتر در این شهر ضروری است، تصریح کرد: اگر در این فرصت زمینی برای ساخت خانه تئاتر اختصاص یابد و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون هنری وی کلنگ زنی شود، شاید مشکلی در خصوص تخصیص اعتبار برای تکمیل این خانه فرهنگی پیش نیاید.

وی برگزاری جشنواره سراسری تئاتر را رخداد بسیار مهم فرهنگی و هنری در اهر توصیف کرد و گفت: برگزاری این جشنواره نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ اهر خواهد بود.

مسئول کمیته روابط عمومی نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر همکاری و همراهی شورای اسلامی و شهرداری اهر در برگزاری این جشنواره را بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواند و تاکید کرد: امیدواریم شهرداری اهر موضوع نام گذاری خیابان به نام میرزا جعفر قراجه داغی را در جریان برگزاری جشنواره عملی کند.

خضوعی در پایان بر انعکاس گسترده خبری این جشنواره در شبکه استانی سهند و شبکه های تلویزیونی سراسری کشور تأکید و تصریح کرد: شهرستان های مریوان و اهر امتیاز برگزاری جشنواره سراسری تئاتر را در کشور دارند و بر همین اساس موضوع خواهر خواندگی این دو شهر از سال گذشته مطرح شده و شهرداری اهر می تواند پرونده ای در این موضوع باز کند.