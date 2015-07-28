حداقل حقوق پرستاران شرکتی یک میلیون و ۷۵۵ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید لک افزود: سازمان نظام پرستاری همان طور که پیش از این نیز مکرراً اعلام داشته است به هیچ عنوان با استخدام پرستاران به صورت شرکتی موافق نبوده و همواره به دنبال جذب پرستاران به شکل رسمی بوده است ولی شرایط به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها دولت به منظور کوچک سازی بدنه دولت تمایلی به استخدام نداشته و این مسئله نیز فقط مربوط به حوزه پرستاری نیست.

وی افزود: لذا با توجه به کمبود شدید نیروی پرستاری و ممانعت دولت بر استخدام رسمی و تأکید بر جذب شرکتی، سازمان نظام پرستاری به منظور جبران شدید نیرو با لحاظ سه شرط با استخدام شرکتی پرستاران موافقت کرد بدین ترتیب که حقوق و دریافتی پرستاران شرکتی نباید کمتر از پرستاران رسمی و پیمانی باشد، همچنین پرستاران شرکتی نیز ضمن داشتن بیمه از سایر مزایا همچون، کارانه، اضافه کار، قانون ارتقاء بهره وری و سایر قوانینی که مشمول پرستاران رسمی می شود، بهره مند شوند.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: سازمان نظام پرستاری این سه شرط را گذاشت و هم اکنون نیز همزمان با اینکه همچنان پیگیر جذب پرستاران از نوع استخدام رسمی است، به جد نیز به دنبال رعایت سه شرط پیش بینی شده در مورد پرستاران شرکتی است تا اگر خدای ناکرده در جایی اشکالی وجود داشت، سریعاً شناسایی کرده و موضوع را گزارش دهد و پیگیری کند.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس صورت جلسه ای که در خرداد سال ۹۳ از سوی معاونت توسعه ابلاغ شده است حداقل دریافتی کارشناسان پرستاری، هوشبری و اتاق عمل یک میلیون و ۷۵۵ هزار تومان، کاردان های اتاق عمل و هوشبری یک میلیون و ۵۲۱ هزار تومان و بهیاران یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان تعریف و ابلاغ شده است.

لک اضافه کرد: البته بدنبال پیگیری های سازمان نظام پرستاری برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقی از پرستاران شرکتی، وزارت بهداشت به منظور اعمال نظارت خوب بر موضوع پرستاران شرکتی و عدم تکرار مشکلات گذشته و استثمار آنها توسط شرکت ها با تأسیس موسسه ای تحت عنوان کارآفرینان آوا سلامت وابسته به هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت موافقت کرد تا جذب پرستاران شرکتی توسط این موسسه صورت گیرد.

وی با اشاره به آغاز بکار این موسسه در جذب پرستاران شرکتی گفت: این موسسه نیز دولتی است لذا فرد خاصی در آن ذی نفع نیست و اختصاصا در جهت نظارت بر روند استخدام پرستاران شرکتی فعالیت می کند و قراردادهایی را نیز با برخی از دانشگاه ها بسته و یا در حال انجام است و برخی از دانشگاه ها نیز که پیش از این قراردادهایی با سایر شرکتها منعقد کرده اند، منتظر هستند تا مدت قراردادشان به پایان رسد و تحت نظر این موسسه بیایند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری یادآور شد: دانشگاه های علوم پزشکی اهواز و آبادان جزو اولین دانشگاه هایی بودند که با موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور جذب پرستار شرکتی قرار داد بسته اند لذا در نظر است فردا مدیرعامل این موسسه به منظور بررسی روند استخدام ها و رضایتمندی پرستاران جذب شده سفری به خوزستان داشته باشد تا ضمن دیدار با پرستارانی که زیر نظر این موسسه جذب بیمارستان های استان خوزستان شده اند، از نزدیک پاسخگوی سئوالات پرستاران باشد.

وی با بیان اینکه در استان خوزستان ۴۵۰ نفر به استخدام این موسسه درآمده اند، افزود: همچنین جلسه ای با هیئت رئیسه و معاونت های پشتیبانی دانشگاه های مذکور با حضور دکتر مبارکی مدیر عامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت برگزار می شود تا موارد و مشکلات احتمالی در این نشست بازگو و حل و فصل شود.

لک تصریح کرد: این بازدیدها جهت نظارت بر روند استخدام های شرکتی زیر نظر موسسه کارآفرینان آوا سلامت با پیگیری های سازمان نظام پرستاری تداوم دارد تا پرستاران شرکتی با احساس رضایت و فراغ بال به ارائه خدمت به بیماران بپردازند و بتوانند حداقل با رضایت شغلی و انگیزه خدمتی بیش از پیش به مردم خدمات رسانی کنند.