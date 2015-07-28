کاهش ۳.۵ میلیون مترمکعبی ذخیره آب سد اکباتان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذر تکین ظهر سه شنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی شهرستان همدان با بیان اینکه نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۵ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: ۶۰ تا ۷۰ درصد آب شرب همدان از آب های سطحی تامین می شود.

وی با بیان اینکه آب شرب همدان از ۱۰۴ حلقه چاه در دشت بهار، سد اکباتان و تصفیه خانه اکباتان تهیه می شود، عنوان کرد: حجم ذخیره آب در سد ۱۲ و نیم میلیون متر مکعب است و سال گذشته در این وقت از سال ذخیره آب سد اکباتان ۱۶ میلیون متر مکعب بود که امسال سه و نیم میلیون کاهش داشته است.

رئیس آب و فاضلاب شهرستان همدان با بیان اینکه با تعبیه فشارشکن در شبکه کنترل ۲۰۰ لیتر در ثانیه آب صرفه جویی می شود، ادامه داد: امسال در شهرستان همدان هزار و ۵۵۰ لیتر در ثاینه آب تولید و ۲۰۰ لیتر در ثانیه مدیریت مصرف انجام می شود.

آذر تکین با بیان اینکه کارهای فرهنگی شرکت آب و فاضلاب شهرستان همدان تاثیر گذار بوده است، ادامه داد: علاوه بر مدیریت فشار ۲۰۰ لیتر در ثانیه صرفه جویی شده است.

وی با بیان اینکه برخی از چاهها با افت میزان آبدهی مواجه هستند، ادامه داد: میزان آبدهی چاهی که ۲۵ لیتر در ثانیه بود اکنون به پنج لیتر در ثانیه رسیده است.

رئیس آب و فاضلاب شهرستان همدان درخصوص اقدامات انجام شده برای صرفه جویی آب در شهرستان همدان، ابراز داشت: در راستای آگاه سازی صرفه جویی مصرف آب نشست مشترکی با مدیران ارشد دانشگاه ها انجام و جلسات پرسش و پاسخ و همایش آموزشی سرایداران مدارسی که اسکان پذیر هستند، برگزار شد.

حسین آذر تکین با بیان اینکه مسافر به هیچ عنوان صرفه جویی نمی کند و با این همایش که برای سرایداران برگزار شد موضوع صرفه جویی آب در مدارس اسکان پذیر کنترل شد، ادامه داد: همچنین کارگروهی برای بازدید از ادارات پر مصرف تشکیل شد.

وی از مصرف بالای آب در برخی ادارات انتقاد کرد و ادامه داد: تهیه و توزیع پنج هزار نسخه پوستر در خصوص صرفه جویی نیز از دیگر اقدامات است.

رئیس آب و فاضلاب شهرستان همدان ارتباط چهره به چهره با مشترکان پر مصرف را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و ادامه داد: همچنین در راستای کم کردن مصرف آب در اماکن عمومی شیر آلات کاهنده نصب شد که ثمره این اقدامات ۲۰۰ لیتر صرفه جویی در مصرف آب بوده است.

آذر تکین با بیان اینکه از ادارات درخواست شده فرهنگ سازی برای صرفه جویی آب را مدنظر داشته باشند تا دیگر شاهد شستن ماشین ها در پیاده رو ها نباشیم، عنوان کرد: کنترل چندانی روی مصرف زیاد آب در ادارات نداشته ایم.