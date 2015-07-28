باور نداشتن سازمان های مردم نهاد ناآگاهی مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رضا شهرضا ظهر سه شنبه در حاشیه اولین نشست مشترك سازمان های مردم نهاد و مسئولان ذیربط شهرستان گلپایگان، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، هدف از دیدار و بحث و تبادل نظر با مدیران عامل سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی را تطبیق عملكرد و فعالیت نهادهای مردم نهاد بیان كرد و افزود: اولین رسالت سازمان های مردم و نهاد و وظیفه مسئولان ترویج تفكر دینی در جامعه است و باید مدیریت محوری، هدایت و نظارت تفكر دولتمردان و سیاستمداران را در سازمان های مردم نهاد چه كمی و كیفی با توجه به این سه دیدگاه توسعه دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به حمایت دولت از سازمان های مردم نهاد، اداره ای كه هنوز این تشكل غیردولتی را باور نكرده است، مدیر آن آگاه نیست و نظر به ضرورت جامعه و شكل گیری تشكل های مردم نهاد كه نقش آموزش را در جامعه ایفا می كنند باید در راستای همكاری و هدایت آنها نهایت تلاش را داشته باشند.

شهرضا با اشاره به اینكه جامعه ای كه در آن آموزش داده نشود، ضعیف بوده و به بلوغ نرسیده است، تصریح كرد: سازمان های مردم نهاد باید منتقد ادارات باشند و استفاده و حضور افراد با تفكر سیاسی در سازمان های مردم نهاد مانعی ندارد؛ لیكن تفكر سیاسی در این نهادها نباید رواج یابد.

مسئول دبیرخانه سازمان های مردم نهاد استانداری اصفهان با اشاره به اینكه آسیب های اجتماعی امروزه در جامعه لزوم ایجاد سازمان های مردم نهاد را برای مقابله با آن ضروری می داند، افزود: امروز تشكل های غیردولتی یا سازمان های مردم نهاد در حیطه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، صنفی، گردشگری، محیط زیست و اقوام می توانند در راستای زدودن بسیاری از معضلات و مشكلات جامعه نقش آفرینی كند.

وی با اذعان به اینكه در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، تشكل های غیردولتی شكل گرفته است، گفت: لزوم تعامل بین مدیران ذیربط با سازمان های مردم نهاد امری ضروری است كه در این راستا مدیران عامل سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی ضمن نشست و ارزیابی نقطه نظرات خود پیرامون هر چه بهتر عملكرد این نهادها گفتگو و تبادل نظر می كنند.

شهرضا با اشاره به اینكه ۱۵۰۰ سازمان مردم نهاد در استان ثبت شده و فعالیت دارد، افزود: این تعداد سازمان مردم نهاد به غیر از سازمان هایی است كه زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و ... با رویكرد مبارزه با موادمخدر و آسیب های اجتماعی فعالیت دارند.

مسئول دبیرخانه سازمان های مردم نهاد استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان كرد: دولت از نظر كمی و كیفی خواستار رشد و تعالی سازمان های مردم نهاد بوده تا با توجه به ضروریات اجتماعی و نیاز جامعه تشكل های غیر دولتی را در این راستا توانمند سازی كند و هیئت نظارت سازمان های مردم نهاد موظف است تا از هر گونه ممانعت كردن این نهادها از سوی ادارات ذیربط گزارش تهیه و نسبت به رفع آنها اقدام كند.