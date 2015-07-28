فساد مالی در شرایط تحریم بیشتر شد/ جذب ۲۶۱ نخبه در سازمان بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر کشور در شرایط خاصی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تحریم های بی رحمانه از روز اول انقلاب آغاز شده است، بیان کرد: در شرایط تحریم همه چیز بر روی کشور بسته شد حتی کالاهای اساسی مانند غذا و دارو.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه فساد مالی در شرایط تحریم بیشتر شد، عنوان داشت: هر مدیری را که گرفتیم ادعا کرد تصمیم بر دور زدن تحریم داشته و قصد وارد شدن از کوچه پس کوچه ها را داشته است.

سراج اضافه کرد: کسانی نظیر بابک زنجانی ها از جمله این افراد بودند در حالی که اینگونه نبود و افراد از شرایط ایجاد شده سوء استفاده کردند.

در پسا تحریم تابلو ورود ممنوع نصب می کنیم

وی بیان داشت: چند روز گذشته گمرک ایران آمارهایی که اعلام کردند مبنی بر اینکه در حال حاضر ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور داریم در حالی به تصور من این آمار خیلی بیشتر از این ارقام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در پسا تحریم مشکلات ما در رابطه با فساد خیلی کمتر می شود، افزود: دیگر اجازه نمی دهیم کسانی بگویند: داریم تحریم را دور می زنیم.

سراج ادامه داد: ما در کوچه پس کوچه ها تابلو ورود ممنوع نصب خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم خیانت انجام شود.

وی با بیان اینکه هدف سازمان بازرسی بیشتر نظارت است تا بازرسی و دستگیری، بیان کرد: به عبارتی دیگر ما بیشتر می خواهیم دستگیری کنیم تا مچ گیری.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی این سازمان وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در همه بخش ها و دستگاه ها را برعهده دارد، عنوان داشت: هرجایی که قانون نقض شود سازمان بازرسی باید حضور داشته باشد.

سه قوه مصمم در مقابله با فساد هستند

سراج، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور، ایفای نقش محوری در مبارزه با فساد، تقویت قانون مداری و حقوق شهروندی را از جمله اهداف سازمان بازرسی عنوان کرد و افزود: متاسفانه در چند سال گذشته قانون مداری به قانون گریزی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در رابطه با قانون مداری جلسات فساد اقتصادی را برگزار می کند، بیان کرد: در این جلسه به طور مرتب موضوعات مهم بررسی می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: هر چند در سنوات قبل بنا به دلایلی قوقه قضاییه در این ستاد حضور کمرنگی داشت و حتی اواخر حضور هم پیدا نمی کرد اما الان سه قوه مصمم در مقابله با فساد هستند.

سراج، دانش گذاره ای و مهارتی را از جمله موضوعات مورد توجه در سازمان بازرسی برشمرد و گفت: در راستای دانش مهارتی از دانشگاه ها خواستیم که افراد نخبه خود را به ما معرفی کنند.

۲۶۱ نخبه جذب سازمان بازرسی شدند

به گفته وی از سال گذشته تاکنون ۲۶۱ نخبه جذب سازمان بازرسی شده اند که حداقل معدل آن ها بالای ۱۷ است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در کنار افراد نخبه باید از افراد باتجربه نیز استفاده کرد، بیان داشت: در قانونی که به تصویب رساندیم اجازه جذب نیروهای بازنشسته در سازمان را داشتیم اما در قانون مهر ماه سال گذشته این اجازه به ما داده نشد.

سراج با اشاره به اینکه اخیرا از دولت تقاضا کردیم که اجازه جذب تعدادی بازنشسته به سازمان داده شود، عنوان داشت: در ماه گذشته دولت اجازه داد که ۱۰۰ نفر از نیروهای بازنشسته را در سازمان بکارگیری کنیم.

وی، قوای مبارزه کننده، قوای انگیزاننده و قوای بازدارنده و قهری را از راه های مقابله با فساد عنوان کرد و گفت: قوای قهری خیلی خاصیت بازدارندگی ندارد و اگر موفق شویم دو قوای اول را فعال کنیم به قوای قهری نمی رسیم.