روند کاهشی سن ازدواج در زنجان کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه بانوان با اشاره به کاهش سن ازدواج در برخی از شهرستان‌های استان زنجان افزود: باید روند کاهش سن ازدواج در استان زنجان کنترل شود.

وی اظهار داشت: باید دلایل کاهش سن ازدواج در شهرستان خدابنده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تبعات ناشی از این امر اطلاع رسانی شده و با رویکرد کارشناسی وضعیت موجود کنترل شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد و معیشت دغدغه اصلی مردم است گفت: باید در کارگروه امور بانوان نسبت به اشتغال بانوان توجه و در اولویت قرار گیرد.

شهبازی با بیان اینکه بانوان زنجانی مشارکت اقتصادی کمتری از مردان دارند تصریح کرد: استان زنجان در این مورد نسبت به نرم کشوری وضعیت مطلوبی دارد ولی فاصله مشارکت اقتصادی بانوان در استان از مردان بسیار زیاد است که این باید کم شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت بانوان در تمام بخش‌های مختلف استفاده شود افزود: بانوان زنجانی در بحث مشارکت اجتماعی نقش بسیار بسزایی دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه باید نگاه ویژه به سازمان‌های مردم نهاد شود افزود: در حال حاضر تعداد زیادی سازمان مردم نهاد در استان فعالیت می کنند که این تعداد سازماندهی شده و برای توسعه این تشکل ها اقدام خواهد شد.

شهبازی بر لزوم توسعه علمی شهرستان خدابنده تاکید کرد و گفت: سطح علمی و دانش در شهرستان خدابنده از ۷۰ درصد باید به نرم ۸۲ درصد برسد و باید برای ارتقاء سطح علمی و دانشگاهی در این شهرستان تلاش شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه باید عملکرد بانوان دهیار در روستاها بررسی شودافزود: توجه به بحث آمار باعث برنامه ریزی درست از سوی مسئولان می‌شود بنابراین بحث آمار و برنامه ریزی باید در تصمیم گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.