اراضی بایر پیرامون حرم رضوی به اماکن رفاهی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ثامن حمید ضمیری اظهار کرد: در پروژه مذکور بالغ بر۲۰ هزار متر مربع زمین بایر در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی به منظور رفاه حال شهروندان و زائران علی بن موسی الرضا (ع) به اماکن رفاهی تبدیل می شود.

وی خاطر نشان کرد: در فاز نخست اجرای پروژه مذکور، کاربری‌های موقتی مشتمل بر احداث چهار سرویس بهداشتی سیار، سه مرکز اورژانس، دو نانوایی سیار در دست اقدام است، همچنین اماکنی جهت استقرار پنج مرکز محله شامل آلاچیق و مبلمان شهری نیز پیش بینی شده است.

ضمیری افزود: علاوه بر احداث اورژانس، نانوایی و مبلمان شهری در فاز نخست پروژه، اجرای کاربری‌های موقتی همچون کتابخانه سیار و فضای ورزشی و فضای سبز موقت و پارکینگ نیز در دست اقدام خواهد بود.

شهردار منطقه ثامن یادآور شد: در حال حاضر احداث سرویس بهداشتی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد، مراکز اورژانس با پیشرفت ۶۵ درصد، ساخت آلاچیق با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد و استقرار نانوایی سیار با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی در حال اجراست.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این از ابتدای شش ماه دوم سال ۹۳، ۸۰ هکتار از زمین های پروژه آسفالت شده اند.

ضمیری با بیان اینکه فاز نخست پروژه در بازه زمانی سه ماهه به اتمام خواهد رسید ادامه داد: در این فاز، ۵ مکان به منظور استقرار مبلمان شهری پیش بینی شده است.

شهردار منطقه ثامن آغاز فاز نخست پروژه مذکور را تیرماه و اتمام آن را مهر ماه سال جاری اعلام کرد و یادآور شد: در پروژه مذکور براساس طرح مصوب سال جاری شهرداری منطقه، احداث تعداد پنج فضای سبز خرد و پارک محله ای به منظور توسعه پایدار شهری نیز پیش بینی شده است.