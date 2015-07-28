به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه مانده به برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو (با حضور ایران به عنوان کشور مهمان ویژه این دوره) و دو ماه مانده به برپایی شصت و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت، قرعهکشی برای انتخاب رسانهها جهت پوشش رسانهای این دو نمایشگاه برگزار شد.
این مراسم پیش از ظهر امروز سهشنبه ۶ مرداد ا حضور مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و نمایندگان رسانههای فعال در حوزه کتاب و نشر، در محل این موسسه در تهران برگزار شد.
در ابتدا، قرعه کشی برای انتخاب ۳ رسانه جهت اعزام به آلمان با هدف پوشش نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت انجام شد که در نهایت این قرعهها به ترتیب به نام روزنامههای جام جم و ایران و همچنین خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) افتاد.
در ادامه قرعه کشی برای انتخاب ۳ رسانه جهت اعزام به روسیه با هدف پوشش نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو انجام شد که در نهایت این قرعه به ترتیب به نام روزنامه شرق و خبرگزاریهای نسیم و تسنیم افتاد.
بر اساس اعلام موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، نمایندگان دو رسانه اول انتخاب شده برای پوشش هر دو نمایشگاه مذکور با حمایت کامل این موسسه (پرداخت تمام هزینهها) و نمایندگان ۴ رسانه دیگر با حمایت این موسسه (پرداخت نیمی از هزینهها) به این رویدادهای معتبر فرهنگی اعزام میشوند.
بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو که کشورمان برای اولین بار به عنوان کشور مهمان ویژه در آن حضور خواهد یافت، از ۲ تا ۶ سپتامبر (۱۱ تا ۱۵ شهریور) و شصت و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت هم از ۱۴ تا ۱۸ اکتبر (۲۲ تا ۲۶ مهرماه) برگزار میشود.
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