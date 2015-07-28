كاهش۲۵ درصدی سرقت خودرو در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن یاردوستی با اعلام این خبر اظهار داشت: به یاری خدا و با تلاش شبانه روزی ماموران این فرماندهی در اجرای صحیح طرح های انتظامی خوشبختانه وقوع سرقت های به عنف و زورگیری طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد كاهش یافت.

وی افزود: در این مدت همچنین سرقت اتومبیل ۲۵ درصد و سرقت موتورسیكلت نیز ۲۰ درصد كاهش داشته است.

این مقام مسئول گفت: یكی از مهم ترین اولویت های این فرماندهی پیشگیری از جرایم است و برای كسب موفقیت در این زمینه از تمام توان و تجهیزات استفاده می شود تا مجرمان و خلافكاران جرات تعدی و برهم زدن نظم عمومی را نداشته باشند.

این مقام مسئول پیشگیری اجتماعی را اولویت مهم برنامه های پلیس برشمرد و بیان داشت: طرح هایی كه در سطح كلانشهر اصفهان اجرا می شود با هدف افزایش احساس امنیت و جلب رضایت بیشتر شهروندان است.

سرهنگ یاردوستی مناطق حاشیه ای كلان شهر را یكی از مراكز جرم خیز برشمرد و با تاكید بر ضرورت مقابله با افرادی كه مخل آسایش و امنیت مردم هستند، بیان كرد: برای پاكسازی این مناطق و تفرجگاه ها از وجود چنین افرادی اقدامات متعددی انجام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی كشفیات در سرقت احشام و طیور و كیف قاپی اظهار داشت: در این مدت با افزایش كشف ۲۰۰ درصدی قطعات اتومبیل، ۱۰۰ درصدی اماكن و و ۵۰ درصدی سرقت مغازه روبرو بوده ایم.

این مقام مسئول برنامه های پلیس و طرح های آن را در سطح شهرستان موفقیت آمیز و چشمگیر دانست و خاطر نشان كرد: حضور پررنگ ماموران و واحد های گشت پلیس در نقاط جرم خیز و نظارت محسوس و نامحسوس در محدوده بانك ها، اطراف مغازه های طلا فروشی و مواردی از این قبیل راه را بر وقوع جرایم بسته و خلاف كاران جرات تعدی و برهم زدن نظم عمومی را نخواهند داشت.

وی همچنین مشاركت مردم با پلیس را قابل تحسین خواند و گفت: كنترل پدیده اجتماعی سیاه جامگان یا افرادی كه امنیت اجتماعی را متزلزل می كنند با مشاركت دلسوزانه مردم و در اولین گام بعد از وقوع هر حادثه یا جرمی كه نیاز به حضور پلیس احساس می شود از طریق تماس با مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ محقق می شود.