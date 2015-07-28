كاهش۲۵ درصدی سرقت خودرو در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن یاردوستی با اعلام این خبر اظهار داشت: به یاری خدا و با تلاش شبانه روزی ماموران این فرماندهی در اجرای صحیح طرح های انتظامی خوشبختانه وقوع سرقت های به عنف و زورگیری طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد كاهش یافت.
وی افزود: در این مدت همچنین سرقت اتومبیل ۲۵ درصد و سرقت موتورسیكلت نیز ۲۰ درصد كاهش داشته است.
این مقام مسئول گفت: یكی از مهم ترین اولویت های این فرماندهی پیشگیری از جرایم است و برای كسب موفقیت در این زمینه از تمام توان و تجهیزات استفاده می شود تا مجرمان و خلافكاران جرات تعدی و برهم زدن نظم عمومی را نداشته باشند.
این مقام مسئول پیشگیری اجتماعی را اولویت مهم برنامه های پلیس برشمرد و بیان داشت: طرح هایی كه در سطح كلانشهر اصفهان اجرا می شود با هدف افزایش احساس امنیت و جلب رضایت بیشتر شهروندان است.
سرهنگ یاردوستی مناطق حاشیه ای كلان شهر را یكی از مراكز جرم خیز برشمرد و با تاكید بر ضرورت مقابله با افرادی كه مخل آسایش و امنیت مردم هستند، بیان كرد: برای پاكسازی این مناطق و تفرجگاه ها از وجود چنین افرادی اقدامات متعددی انجام شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی كشفیات در سرقت احشام و طیور و كیف قاپی اظهار داشت: در این مدت با افزایش كشف ۲۰۰ درصدی قطعات اتومبیل، ۱۰۰ درصدی اماكن و و ۵۰ درصدی سرقت مغازه روبرو بوده ایم.
این مقام مسئول برنامه های پلیس و طرح های آن را در سطح شهرستان موفقیت آمیز و چشمگیر دانست و خاطر نشان كرد: حضور پررنگ ماموران و واحد های گشت پلیس در نقاط جرم خیز و نظارت محسوس و نامحسوس در محدوده بانك ها، اطراف مغازه های طلا فروشی و مواردی از این قبیل راه را بر وقوع جرایم بسته و خلاف كاران جرات تعدی و برهم زدن نظم عمومی را نخواهند داشت.
وی همچنین مشاركت مردم با پلیس را قابل تحسین خواند و گفت: كنترل پدیده اجتماعی سیاه جامگان یا افرادی كه امنیت اجتماعی را متزلزل می كنند با مشاركت دلسوزانه مردم و در اولین گام بعد از وقوع هر حادثه یا جرمی كه نیاز به حضور پلیس احساس می شود از طریق تماس با مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ محقق می شود.
نظر شما