آموزش های مهارتی درکرمانشاه کافی نیست/ لزوم حمایت از آموزشگاه‌ ها

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید ظهر سه شنبه در نشست مدیران کل دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، با گرامیداشت هفته ملی مهارت و ارائه آماری از اقدامات این سازمان در راستای مهارت آموزی طی سال ۹۳، از تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدات این سازمان در بحث آموزش و هر دو بخش دولتی و خصوصی طی این سال خبرداد.

وی افزود: بر این اساس پنج میلیون و ۲۰ هزار نفر ساعت در بخش دولتی و سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت در بخش خصوصی طی سال ۹۳ آموزش دیده اند.

ناصری امید از وجود مراکز آموزشی فنی و حرفه ای دولتی ثابت در شهرستان های استان نیز خبرداد که به امر آموزش متقاضیان رد این زمینه مبادرت می کنند.

وی تصریح کردک در راستای ترویج مهارت، بنابه درخواست شهرستان ها و روستاهای استان گروه های آموزشی به این مناطق اعزام و آموزش های مهارتی داده می شود.

کسب رتبه اول کشور در آموزش مهارتی به زندانیان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از کسب رتبه نخست آموزش زندانیان در کشور توسط این اداره کل با همکاری اداره کل زندانهای استان خبرداد.

وی با انتقاد از عدم آموزش کافی مهارتی در دانشگاه ها گفت: متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی لازم در این زمینه، آموزش های مهارتی در دانشگاه های استان آنگونه که باید صورت نگرفته و این در حالی است که تربیت تکنسین و ارائه آموزش های مهارتی از جمله نیازهای جامعه ماست.

ناصری امید از ارائه آموزش مهارتی به روستائیان نیز خبرداد و گفت: در این راستا ۶۰ هزار نفر ساعت آموزش به روستائیان ارائه شده است که به شرط تامین اعتبار می توان سقف آن را پنج برابر کرد.

وی با بیان اینکه ۶۷ درصد آموزش های مهارتی در بخش صنعت توسط مراکز دولتی این سازمان صورت می گیرد، تجهیزات گرانقیمت و هزینه های بالا را از دلایل ارائه این آموزش ها در بخش دولتی و عدم واگذاری آن به بخش خصوصی دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، تصریح کرد: آموزش های بخش خدمات نیز به بخش خصوصی واگذار شده و بیشترین آموزش در بخش خصوصی مربوط به حوزه خدمات است.

وی هم چنین بیشتر متقاضیان آموزش را چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی مربوط به بانوان دانست.

ناصری با بیان اینکه در سال ۹۳ تنها ۳۰ هزار نفر آموزش مهارتی دیده اند، این رقم را رقم پایینی نسبت به جمعیت استان دانست.

وی افزود: برخی از مدیران به حالت انتقادی در برخی موارد اعلام می کنند که اینهمه آموزش صورت گرفته چه خروجی داشته است؟ این در حالی است که اگر ما متولی امر آموزش هستیم، می دانیم که تعداد آموزش دیدگان به نسبت جمعیت استان کافی نبوده است.

دستگاه ها آموزشهای خود را به فنی و حرفه ای بسپارند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، بار دیگر نسبت به موازی کاری برخی دستگاه ها در امر آموزش انتقاد کرد و خواستار همکاری دستگاه های استان در این زمینه و واگذاری امور آموزشیشان به این سازمان شد.

وی از وجود ۴۹۴ آموزشگاه آزاد در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: تنها ۲۴۳ آموزشگاه آن فعال بوده که از این تعداد نیز ۱۰۱ آموزشگاه در کل شهرستان های استان و مابقی در شهرستان کرمانشاه واقع شده است.

ناصری امید، خواستار حمایت دستگاه های استان از این آموزشگاه ها و کمک به ا حیای مجدد آموزشگاه های راکد شد و گفت: دستگاه های می توانند امر آموزش کارکنان خود را به این آموزشگاه ها بسپارند.

وی، تعداد مربیان مهارتی آموزشگاه های آزاد استان را ۴۱۱ مربی فعال عنوان کرد که نشان دهنده این است که می توان این تعداد شغل از طریق این آموزشگاه ها ایجاد کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، تصریح کرد: از تعداد مربیان مذکور ۲۹۵ نفر خانم و ۱۱۶ نفر آقا هستند که در آموزش ۱۸۵ حرفه کار آموزش را عهده دار هستند و بیشترین آموزش ها نیز در بخش خدمات است.

ضرورت ارائه آموزش مهارتی در صنعت و کشاورزی برای استان کرمانشاه

وی با اشاره به ظرفیت های طبیعی استان برای کشاورزی، بر لزوم آموزش های مهارتی در این زمینه تاکید کرد و گفت: متاسفانه به دلیل نبود اعتبارات کافی و تجهیزات مورد نیاز آموزش ها در این بخش کمر رنگ بوده و کمترین آمار در آموزشهای آموزشگاه ها به خود اختصاص داده است.

ناصری امید یادآور شد: بیشترین آموزش ها در بخش خدمات و سپس فرهنگ و هنر است.

وی گردش مالی آموزشگاه های استان را طی سال قبل، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان براساس شهریه های مصوب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اعلام کرد و گفت: چنانچه این آموزشگاه ها حمایت شوند هم گردش مالی افزایش می یابد و هم زمینه ساز ایجاد اشتغال خواهند بود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، تصریح کرد: سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از این گردش مالی در بخش خدمات بوده و بیشترین درآمد نیز در این بخش مربوط به مراقبت های زیبایی با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان گردش مالی است.

وی، بر ضرورت آموزش مهارتی در بخش های صنعتی و کشاورزی تاکید کرد که خود این بخش ها زمینه ساز ایجاد اشتغال هم در صنعت و کشاورزی و هم در بخش خدمات هستند.

ناصری امیدوجود هزار و ۶۶۷ مربی در آموزشگاه های استان خبرداد که ۴۱۱ نفر آنها فعال هستند.

وی هم چنین تعداد موسسین را ۳۹۲ نفر اعلام و از وجود ۵۴۰ مدیر، ۱۵۰ منشی و ۱۱۲ کمک مربی نیز در این آموزشگاه ها خبرداد و گفت: احیا شده آموزشگاه های آزاد منجر به ایجاد اشغال بیش از ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم خواهد شد که نیازمند حمایت دستگاه های استان است که آموزش های خود را برون سپاری و به این آموزشگاه های خصوصی واگذار کنند.

آماده ارائه آموزش به خانواده های دستگاه های تابعه وزارت تعاون هستیم

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، آموزشگاه های غیرمجاز را نیز از چالش های دیگر این آوزشگاه ها و رکود آنها برشمرد.

وی از اعلام آمادگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه برای آموزش به خانواده ها و فرزندان دستگاه های مجموعه وزارت تعاون دربحث اوقات فراغت خبرداد.

ناصری امید افزود: ما در این زمینه آمادگی کامل داشته و بدون هیچ محدودیتی چه در شیفت صبح و چه عصر آماده برگزاری کلاس های آموزشی در قالب طرح اوقات فراغت برای این افراد هستیم.