خبرنگاران زنجانی از تسهیلات بیشتری برخوردار می شوند

عبدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، جامعه هدف این تسهیلات را خبرنگاران، مدیران مسئول، عکاسان، سردبیران و وبلاگ نویسان اعلام کرد.

وی افزود: ارائه خدمات بیمه ای توسط بیمه ایران، خدمات بیمه شخص ثالث، مسئولیت، بدنه خودرو و همچنین ارائه کارت استخر امام علی(ع) با ۴۰ درصد تخفیف جزو این تسهیلات است.

جعفری در مورد سایر خدمات رفاهی برای ارائه به فعالان حوزه خبر و رسانه استان زنجان گفت: خرید لوازم‌خانگی با پیش‌پرداخت ۳۰ درصد و اقساط بدون بهره و ۱۰ درصد تخفیف در خریدهای نقدی انجام خواهد شد.

رئیس بسیج رسانه استان زنجان گفت: همچنین رایزنی‌هایی با مسؤولین هتل‌ها در شهرهای زیارتی برای ارائه خدمات ویژه در حال انجام است.

جعفری در ادامه افزود: اقداماتی در خصوص حل مشکلات حقوقی تخصصی«حوزه رسانه» و غیرتخصصی برای اصحاب رسانه در حال انجام است.