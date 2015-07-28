به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی و آیینی «هالای» عازم ایتالیا شده تا مراسم آیینی و بازیهای محلی ایل شاهسون را به مخاطبان اکسپو ۲۰۱۵ معرفی کند.
سرنا، قوپوز، بالابان، دهل، دایره و دف سازهایی هستند که این گروه به همراه دارد تا با همراهی موسیقی، آیینهایی همچون «مشق»، «یرهایری»، «ایکی ایاق»، «ناوا زینیم»، «قاراهان»، «یایا خان» و «ترلان و جیران» را در میلان اجرا کنند. این آیینها به نوعی شکرانه است و در آیینها و مراسمهای مختلف این قوم استفاده میشود.
بخشی از اجرای گروه موسیقی «هالای» در میلان، بالابان نوازی، دایره و دف نوازی با ریتمهای شاد است تا مخاطبان اکسپو با سازهای ایرانی آشنا شوند.
موسیقی در میان ایل شاهسون از جایگاه خاصی برخوردار بوده و داستانهای خنیایی در میان اهالی ایل بسیار مورد توجه است. شاهسونها مردمانی غیور بودند، به این دلیل اکثر آیینهای نمایشی ایل درون مایه حماسی دارد و در گذشته برای تقویت روحیه سلحشوری ایل، اجرا میشدند ولی امروزه این آیینها در قالب شکرگزاری جزئی از مراسمها و جشنهای ایل است. همچنین بازیهای محلی در ایل شاهسون اهمیت ویژهای دارد و بخشهایی از این بازیها در محل اکسپو ۲۰۱۵ میلان به نمایش گذاشته میشود.
به همت موسسه توسعه هنرهای معاصر و کمیته فرهنگ و هنر اکسپوی ۲۰۱۵ میلان، گروههای موسیقی و آیینی کشورمان، موسیقی محلی، حرکات و آیینهای نمایشی مناطق مختلف ایران به مخاطبان اکسپو معرفی میشوند.
اکسپو ۲۰۱۵ ميلان با موضوع «تغذيه زمين، انرژی برای حيات» از ۱۱ ارديبهشت ماه تا ۹ آبان ماه سال ۱۳۹۴ در شهر ميلان ايتاليا برگزار شده و ۱۴۵ کشور در اين رويداد جهانی شرکت دارند.
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