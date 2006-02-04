درباره ملوان شناخت كافي دارم // به سه امتياز اين بازي نياز داريم

محمود ياوري سرمربي تيم فوتبال استقلال اهوازبا بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: ظرف روزهاي گذشته تيم ما تمرينات فشرده و منظمي را در زمين خيس وشرايط نامساعد پشت سرگذاشته است وبازيكنان در شرايط خوبي براي ديدار با ملوان قراردارند.

ياوري در مورد تيم ملوان گفت: روي تيم ملوان شناخت كامل دارم وبازي اين تيم مقابل استقلال را براي بازيكنانم آناليزكردم و اگر بازيكنان استقلال اهواز بتوانند خواسته هاي من را به خوبي در زمين پياده كنند، كسب سه امتياز اين ديدار دور ازدسترس نخواهد بود.

سرمربي استقلال اهواز با بيان اينكه همه شرايط براي كسب پيروزي در اين مسابقه مهياست تصريح كرد: سه امتياز اين ديدار براي ما ازاهميت بسزايي برخورداراست و مي تواند موقعيت تيم ما را درجدول بهبود بخشد، ازهمين رونهايت تلاش خود را براي پيروزي در اين مسابقه بكارخواهيم گرفت.

وي درپايان گفت: هرچه به روزهاي پاياني ليگ نزديك مي شويم، برحساسيت مسابقات افزوده مي شود و ليگ برتر ديگرجاي تفريح نيست وهرمسابقه به لحاظ اهميت امتيازي حساسيت خاص خودش را دارد.