  1. استانها
  2. کرمان
۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کرمان:

پیکر پاک ۲۱ شهید غواص در کرمان تشییع می شود

پیکر پاک ۲۱ شهید غواص در کرمان تشییع می شود

کرمان - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان از تشییع پیکر مطهر ۲۱ شهید غواص به زودی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان، سرهنگ مهدی ابوالحسنی گفت: پیکرهای پاک ۲۱ شهید غواص بیستم مرداد همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در کرمان تشییع خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از این شهدای عزیز شناسایی شده اند اما برخی هنوز گمنامند.

لشکر ۴۱ ثارالله که اکثر اعضای آن را جوانان کرمانی تشکیل می دادند در دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در عملیات آبی و خاکی داشت و گردانهای ۴۰۸ و ۴۱۰ این لشکر که متشکل از غواصان دریادل بود خط شکن چندین عملیات مهم بودند.

کد مطلب 2869361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها