پیکر پاک ۲۱ شهید غواص در کرمان تشییع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان، سرهنگ مهدی ابوالحسنی گفت: پیکرهای پاک ۲۱ شهید غواص بیستم مرداد همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در کرمان تشییع خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از این شهدای عزیز شناسایی شده اند اما برخی هنوز گمنامند.

لشکر ۴۱ ثارالله که اکثر اعضای آن را جوانان کرمانی تشکیل می دادند در دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در عملیات آبی و خاکی داشت و گردانهای ۴۰۸ و ۴۱۰ این لشکر که متشکل از غواصان دریادل بود خط شکن چندین عملیات مهم بودند.