تقاضای ۶۸ گروه خارجی برای حضور در جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مهلت فراخوان بخش بین الملل جشنواره که تا تاریخ اول مرداد ماه اعلام شده بود، ۶۸ گروه از کشورهای مختلف دنیا متقاضی حضور در جشنواره شده اند.

در بین این گروه های نمایشی آثاری از کشورهای روسیه، آلمان، ایتالیا، فنلاند، هندوستان، ارمنستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اسپانیا، امریکا، اسلوونی، فرانسه، استرالیا، سوئد و چند کشور دیگر دیده می شود.

بیشترین گروه نمایشی از کشورهای ایتالیا و آلمان به این فراخوان پاسخ داده اند. ایتالیا با ۸ گروه و بعد از آن آلمان با ۵ گروه متقاضی شرکت در جشنواره بوده اند.

شورای بخش بین الملل متشکل از مهرداد رایانی مخصوص، حسین موذن و شهرام کرمی با ارزیابی تقاضاهای گروه های نمایشی تعداد ۶ نمایش را برای شرکت در بخش بین الملل انتخاب و معرفی خواهد کرد.

گروه های نمایشی بخش بین الملل در راستای اهداف و شعار جشنواره بیست و دوم با عنوان «بچه های امروز، تماشاگران خلاق» به تناسب امکانات، مضامین و تکنیک آثار هنری مطابق مقررات جشنواره انتخاب خواهند شد.

در بخش بین الملل علاوه بر اجرای گروه های نمایشی، تعدادی از هنرمندان، مدیران کمپانی های تئاتری، اساتید و مدیران جشنواره های بین المللی نیز حضور خواهند داشت.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان مهرماه ۱۳۹۴ با دبیری شهرام کرمی در شهر تاریخی همدان برگزار می شود.