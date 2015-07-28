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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۳

ظریف به همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور می رود

ظریف به همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور می رود

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از حضور محمدجواد ظریف یا معاون وی در همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور در نشست خبری با اشاره به اهداف و محور های برگزاری همایش دانشجویا ایرانی خارج از کشور گفت: یکی از مهمترین ویژگی های این همایش جنبه علمی آن است که نسبت به همایش های دوره های قبل تلاش شده جنبه علمی آن بالاتر برود، لذا بیشتر مدعوین دکتری و پسا دکتری هستند.

وی افزود: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه یا معاون وی، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام قرائتی، معاون بین الملل بنیاد نخبگان از جمله سخنرانان این همایش هستند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه مهمترین محور همایش امسال بررسی نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا است، گفت: بهره مندی از تجارب علمی، آشنایی دانشجویان با مسائل و پیشرفت های کشور، ایجاد انگیزه در دانشجویان برای بازگشت به کشور، طرح مسائل و مشکلات دانشجویان در خارج از ایران از محورهای دیگر این همایش است.

وی در خصوص میزان علاقه دانشجویان برای بازگشت به ایران پس از پایان تحصیل گفت: باید به این نکته توجه کنیم که امکانات مالی در خارج از کشور بیشتر از داخل ایران است و بیشتر افرادی که پس از پایان تحصیل به ایران برمی گردند بیشتر به دلیل مسائل معنوی مانند خانواده و پدر و مادر  نسبت به این کار اقدام می کنند.

کد مطلب 2869374
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