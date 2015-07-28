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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۷

آیت الله میرعمادی به مهر خبر داد:

نماز جمعه بالاترین سنگر تبیین معارف دینی/۱۰ مصلی احداث می شود

نماز جمعه بالاترین سنگر تبیین معارف دینی/۱۰ مصلی احداث می شود

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از نماز جمعه به عنوان بالاترین سنگر تبیین معارف دینی یاد کرد.

آیت الله سیداحمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نماز جمعه مهمترین پایگاه برای تبلیغ دین است.

وی با بیان اینکه خدای متعال برای تبلیغ دین خود بسترهای گوناگونی قرار داده است، عنوان کرد: مسجد، نماز جماعت و نماز جمعه از جمله این بسترها هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه نماز جمعه محلی برای رساندن پیام اسلام و دین و انقلاب اسلامی به مردم است، ادامه داد: نماز جمعه بالاترین سنگر تبیین معارف دینی است که در آن هم معارف دینی و هم قضایای سیاسی جهان و جامعه برای مردم تبیین می شود.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مردم در نماز جمعه موعظه می شوند، تصریح کرد: در نماز جمعه مردم به طاعت خداوند ترغیب و تشویق شده و از گناه، معصیت، کفر، الحاد، نفاق و طاغوت برحذر داشته می شوند.

وی با بیان اینکه امام جمعه هم بشارت داده و هم انذار میکند، افزود: نماز جمعه جایگاه منتسب به ولایت است و مواضع و سیاست های رهبری و ولایت در نماز جمعه برای مردم تبیین می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه نماز جمعه مجمع دلها، اذهان، افکار و عواطف است، بیان کرد: از این رو روح و جان و دل کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند از معنویت صفا بخشیده می شود.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه در لرستان ۱۷ نماز جمعه هر هفته اقامه می شود، یادآور شد: پنج مصلی بزرگ در استان داریم که با پیشرفت بسیار خوبی در حال ساخت هستند و برخی از آنها با همین حالت مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه پنج مصلی دیگر در استان داریم که پیشرفت کمتری داشته و نیاز به کمک بیشتری برای تکمیل دارند، عنوان کرد: همچنین زمین پنج مصلای دیگر تهیه شده و طرح و نقشه آنها در دست تهیه است که امیدواریم با این روند که دنبال می کنیم بتوانیم حداقل ۱۵ مصلای باشکوه، جامع و خوب در استان برای اقامه نماز جمعه داشته باشیم.  

 
کد مطلب 2869376

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