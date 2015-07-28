۱۶۰۰ کارشناس به عنوان مهندس ایمنی در گلستان استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله عباسی ظهر سه شنبه در همایش نقش کارآفرینی در توسعه استان گلستان که به مناسبت روز کارآفرینی برگزار شد، با بیان این که در بحث توانمندی نیروی انسانی همچنان در استان ضعیف هستیم، گفت: قدرت تشکل کارگری قدرت چانه‌زنی در وضع قوانین را افزایش می‎دهد و در استان گلستان بر این اساس به دنبال افزایش تشکل‎های کارفرمایی بوده و هستیم.

‎عباسی در ادامه بیان کرد: یک‌هزار و ۶۰۰ دانش‌آموخته رشته‎های عمران و معماری به عنوان مهندس ایمنی در گلستان استخدام خواهند شد و هم اکنون چهار طرح را در استان در راستای بهبود فضای کسب و کار دنبال می‎کنیم.

وی تصریح کرد: طرح کارورزی را در استان گلستان به صورت پایلوت در حال اجراست تا نیروی ارزان قیمت که تحت پوشش قوانین تامین اجتماعی نیست را به کارآفرینان معرفی کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه طرح تکاپو در استان گلستان اجرا می‎شود، افزود: با توجه به ۵۰ درصد ظرفیت روستایی استان در طرح تکاپو به دنبال استفاده از ظرفیت بومی محلی و توسعه آن هستیم.

وی با بیان اینکه کشاورزی در نرخ بیکاری تاثیر زیادی دارد، گفت: با بازنگری صورت گرفته در اشتغال واقعی استان گلستان نرخ بیکاری در استان گلستان در سال گذشته به سیزده و هشت دهم رسید.

کارآفرینی مستقیماً رشد اقتصادی در کشور را افزایش می دهد

یک کارآفرین برتز نیز در همایش نقش کارآفرینی در توسعه استان گلستان که به مناسبت روز کارآفرینی برگزار شد، اظهار کرد: کارآفرینی مستقیماً می‎تواند رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهد.

فرخ قبادی تصریح کرد: کارآفرینان نه تنها کسب و کار ایجاد می‎کنند بلکه نوآوری، خلاقیت و رقابت را در جامعه افزایش می‎دهند.

کارآفرین برتر و صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی گسترش کارآفرینی را از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی دانست و افزود: باید گسترش فرهنگ کارآفرینی و تشویق جوانان به کارآفرینی در جامعه شکل بگیرد.

قبادی با بیان اینکه کارآفرین ریسک‌پذیر بوده و از چالش فرار نمی‎کند، اضافه کرد: کارآفرین به دنبال این است که با موفقیت در کار جایگاه خود را اثبات کند.

کارآفرین برتر و صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت‎ها باید فعالیت‎های کارآفرینان را تسهیل کنند و فضای کسب و کار را بهبود دهند.

قبادی با بیان اینکه همه کارآفرینان موفق نیستند، افزود: وقتی فضای کسب و کار نامساعد باشد همه به دنبال کار بی‎دردسر خواهند بود.