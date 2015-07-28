انواع تسهیلات بنیاد ملی نخبگان از نخبگان پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سورنا ستاری صبح امروز در نشستی با وزیر بهداشت و معاونان علمی و تحقیقات و آموزشی این وزارتخانه گفت: روان کردن تفاهم های قبلی و بررسی زمینه های مشترک افزایش همکاری ها از اهداف این جلسه بوده است.

وی با بیان اینکه نخبگان پزشکی نیز می توانند از تسهیلاتی همچون شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی، جوایز تحصیلی، معافیت سربازی، فرصت مطالعاتی و تسهیلات بنیاد نخبگان بهره مند شوند، گفت: در خصوص اعزام به خارج از کشور نیز در حوزه دکتری این بنیاد تعهد می کند به مدت یکسال هزینه های افراد اعزام شده را در صورت مراجعه به مرکز معتبر علمی تامین کند.

ستاری تعداد شرکتهای دانش بنیان بخش پزشکی را قابل توجه خواند و گفت: امید می رود با همکاری و مشارکت وزارت بهداشت با ارائه تسهیلات مناسب بتوان از خروج نخبگان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور جلوگیری کرده و از سوی دیگر با روان سازی مسیر ثبت و ارائه مجوز به شرکت های دانش بنیان زمینه گسترش و فعالیت این مجموعه ها را فراهم کرد.

معاون علمی فناوری رئیس جمهوری با انتقاد از اقتصاد نفتی که بی نیاز به افراد نخبه است، جلوگیری از خروج نخبگان را نیازمند اکوسیستمی خواند که براساس اقتصاد دانش بنیان شکل گرفته باشد، به گونه ای که افراد بدانند برای تولید ثروت باید فکر کنند.

ستاری یادآور شد: محیط های پژوهشی کشور تغییر کرده است و باید متناسب با این تغییرات سیاست ها نیز در جهت جذب نخبگان و بهره گیری مناسب تغییر کند.

وی با اشاره به حمایت معاونت علمی فناوری از اساتید سلامت و صاحبان مقالات در مجلات معتبر علمی و پژوهشی دنیا ابراز امیدواری کرد: باید بتوانیم با اجرای سیاست های تشویقی از دانش نخبگان پزشکی بهترین بهره را ببریم.

به گفته وی، تکنیک بازساختی، تکنولوژی بالایی است که از آن می توان به عنوان آینده پزشکی یاد کرد، از همین رو نیز برای تحقق آن معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری آماده هر گونه مشارکت و همکاری با پژوهشگران این حوزه است.

وی با اشاره به چندین پروژه تحقیقاتی مهم دیگر در بخش پست دکتری نیز گفت: در حال حاضر این ساز و کار را فراهم کرده ایم که به مدت یکسال زمینه حضور و همکاری نخبگان ایرانی که در دانشگاههای برتر دنیا تحصیل کرده اند در کشور فراهم شود، به گونه ای که در صورت رضایت ما و این افراد همکاری تداوم خواهد یافت و تلاش می شود نظر این افراد جلب شود و از توان و دانش و مهارت آنها در داخل کشور به نحو بهینه بهره برده شود.

وی با اشاره به اقبال فراوان دانشجویان علوم پزشکی به بهره گیری از حمایت های صندوق نو آوری و شکوفایی گفت: برای مثال بیوتکنولوژیست ها از گروههایی هستند که از این حمایت ها بهره مند شده اند.