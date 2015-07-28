حرکتی نمادین برای حمایت از جنگلهای زاگرس/ تشکیل زنجیره انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به تشکیل کارگروهی در تهران با حضور سازمان محیط زیست، سازمان جنگل ها و سازمان صدا و سیما در پنجشنبه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در این کارگروه بنا شد با یک حرکت اجتماعی و فرهنگی برای حفظ محیط زیست کار تبلیغاتی در سراسر کشور آغاز شود.

ایجاد زنجیره انسانی برای حمایت از جنگل های زاگرس

وی اولین مصوبه این کارگروه را ورود به موضوع حفظ جنگل های طبیعی کشور دانست و افزود: اعضای این کارگروه روز هشتم مرداد را به عنوان «روز جنگل رمز حیات» و با شعار «نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد» نامگذاری کردند و بنا شد برنامه های گسترده ای در سراسر کشور در این روز برگزار شود.

مدیرکل محیط زیست لرستان به اجرای دو برنامه سراسری در ارتباط با موضوع حفاظت محیط زیست در روز هشتم مرداد ماه اشاره کرد و بیان داشت: یکی از این برنامه ها موضوع جنگل های شمال بود که برنامه هایی برای این منظور در چالوس تدارک دیده شده و دیگری بحث جنگل های زاگرس بوده که دو برنامه ویژه برای آن در لرستان اجرا خواهد شد.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه دو برنامه سراسری برگزار شده در چالوس و لرستان به صورت سراسری و با پوشش گسترده تلویزیونی پخش خواهد شد اضافه کرد: یکی از برنامه های تدارک دیده شده در لرستان طی روز هشتم مرداد ایجاد زنجیره انسانی برای حمایت از جنگل های زاگرس است.

وی تصریح کرد: در روز «جنگل رمز حیات» زنجیره ای با مشارکت عمومی مردم برای حمایت از جنگل های زاگرس در منطقه کلدر روستای قلعه سنگی شهر خرم آباد ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد که از این طریق اهمیت جنگل های زاگرس به عنوان سرمایه های طبیعی برای کل کشور مشخص خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست لرستان گفت: از همه مردم لرستان و همه کسانی که دل در گرو طبیعت و محیط زیست دارند دعوت می شود در این حرکت نمادین حضور یافته و این زنجیره انسانی را تشکیل دهند زیرا هر چه این زنجیره طولانی تر شود بازخورد خبری آن باعث جذب اعتبارات ملی و بالا رفتن فرهنگ زیست محیطی مردم خواهد شد.

لزوم تقویت فرهنگ زیست محیطی در جامعه

فتحی بیرانوند با بیان اینکه موضوعات زیست محیطی امروز به عنوان یک چالش در کشور مطرح است اضافه کرد: با توجه به اینکه محیط زیست با سلامت همه زیستمندان در ارتباط است در سنوات اخیر حساسیت های مردمی و رسانه ای در ارتباط با موضوعات محیط زیستی بالا رفته است.

وی با اشاره به اینکه حساسیت های زیست محیطی می بایست در دهه های گذشته ایجاد می شد و زمان زیادی در این رابطه از دست رفته است عنوان کرد: طی سال های اخیر با واکنش طبیعت در رابطه با بحث تخریب محیط زیست مواجه هستیم و هرچند طبیعت منافعش را به ما می رساند ولی اگر نامهربانی ببیند واکنش سختی در پاسخ به تخریب های انسانی از خود نشان خواهد داد.

مدیرکل محیط زیست لرستان استفاده از ظرفیت ابزارهای رسانه ای و سازمان های مردم نهاد را در نهادینه کردن مباحث زیست محیطی موثر دانست و تصریح کرد: وجود حساسیت های بالا در رابطه با مسائل محیط زیست باعث ایجاد پتانسیل هایی شده است که بایستی از این پتانسل ها در راستای بالا بردن فرهنگ محیط زیستی مردم استفاده کرد تا مردم به عنوان همیار محیط زیست در این مباحث ورود پیدا کنند.

فتحی بیرانوند به اصلی ترین چالش های زیست محیطی در استان لرستان اشاره کرد و گفت: وجود ریزگردها، خشکیدگی جنگل های بلوط، خشکسالی، کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمینی، فرساش خاک، تهدید حیات وحش و ... از عمده ترین چالش های زیست محیطی در استان هستند که اگر برای رفع آن ها برنامه ریزی نشود با چالش های بدتری در این خصوص مواجه خواهیم شد.

وی از اصحاب رسانه استان خواست همه تلاش خود را برای فراخوان مردم به حضور در جشنواره انسانی حمایت از جنگل های زاگرس به کار گیرند.