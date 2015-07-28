شروع پروژه و بکارگیری نیروی انسانی جدید ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران استان، اظهار داشت: امسال از لحاظ عمرانی، سال خاصی برای استان بوشهر محسوب می شود که اراده و برنامه ریز خاصی را نیز می طلبد.

تاکید بر برقراری توازن و اعمال مدیریت یکپارچه در استان

وی ابراز داشت: برقراری توازن و تعادل در توسعه در سطح استان، مد نظر مدیر ارشد اجرایی استان است و توزیع اعتبارات در بین شهرستان ها بر همین اساس صورت گرفته است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با بیان اینکه، اعمال مدیریت یکپارچه در استان، مورد تاکید است، افزود: همه دستگاه های اجرایی تلاش کنند تا از محل اقلام اعتباری مختلف، جذب اعتبار برای استان داشته باشند.

عوض پور بیان کرد: تمرکز استان بر روی اجرا، تکمیل و نظارت بر یکهزار و ۲۰۰ پروژه نیمه تمام عمرانی است و تکلیف داریم که این پروژه ها به اضافه تعدادی پروژه خاص را در اولویت اتمام قرار دهیم.

اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام بر اساس اولویت بندی

وی تاکید کرد: با اولویت بندی پروژه های عمرانی نیمه تمام، تعدادی از آنان که اجرای آنها بر جامعه شهری وروستایی استان، تاثیر بیشتری خواهد داشت برای دهه فجر و هفته دولت امسال، آماده شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از ممنوعیت شروع پروژه جدید عمرانی در سطح استان بجز در شرایط خاص و ضرورت و حداکثر تا سقف ۱۰درصد از اعتبارات آن شهرستان، خبر داد.

رضا عوض پور بیان کرد: مجموعه طرح های امید استان طوری برنامه ریزی شده اند که شهرها و روستاهای استان به میزان عادلانه ای به توازن برسند.

رشد ۵درصدی بودجه هزینه ای استان در بخش سایر

وی با اشاره به اینکه رشد بودجه هزینه ای در بخش سایر، برای همه ۳۱ استان کشور پنج درصد بوده است، این رشد را برای استان بوشهر نیز پنج درصد عنوان کرد و افزود: در ضوابط اجرایی، ۱۰ درصد تملک دارایی را صرفا برای پروژه های جدید که حداکثر در مدت سه سال به اتمام می رسند، مصرف خواهیم کرد ضمن اینکه پروژه ها حتما باید دارای مطالعات اجرا باشند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی جدید در در دستگاه های اجرایی استان خبر داد و تاکید کرد: هزینه دستمزد نیروهایی که بدون هماهنگی جذب شده اند، تامین نخواهد شد.

عوض پور تصریح کرد: نیاز است ضرورت برگزاری همایش های مختلف در سطح استان بررسی و مشخص شود و تعداد آنها به حداقل ممکن برسد تا بودجه استان صرف همایش های غیرضروری نشود.