به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) از حضور اساتید وابسته خارجی در جهت بهبود کیفیت و گسترش برنامه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور حمایت مادی و معنوی می کند.

حضور اساتید وابسته می تواند به ایجاد چشم اندازهای ملی و بین المللی، بهبود کیفیت کلاس های آموزشی و ارتقاء آموزش و پژوهش در مراکز علمی کمک بسزایی داشته باشد. این حمایت به دانشگاهیان، محققان یا افرادی اعطا می شود که به صورت پاره وقت در امور آموزشی، پژوهشی و نوآوری در دانشگاه یا مرکز علمی فعالیت می کنند.

همچنین اعلام نیاز از مراکز علمی، اخذ موافقت و مجوز های لازم از دانشگاه و یا مرکز پژوهشی مبدا، دارا بودن مدرک دکترای تخصصی (PhD)و ارتباط تخصصی با زمینه های علمی مورد نیاز مرکز علمی مقصد، از جمله شرایطی است که برای حمایت از اساتید خارجی در این برنامه، در نظر گرفته شده است. فرد مدعو باید از اساتید برجسته و بنام باشد و بین متخصصان و صاحبنظران از جایگاه علمی شناخته شده ای برخوردار باشد.

عضو وابسته می تواند در زمینه های راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله در دوره های تحصیلات تکمیلی، انتشار مقالات علمی-پژوهشی در مجلات علمی و پژوهشی معتبر، انجام فعالیت های تحقیقاتی، تدریس در دوره های تحصیلات تکمیلی، ارائه مشاوره های علمی و راهبردی مورد درخواست گروه ( با مرکز تحقیقاتی)، برگزاری کارگاه های تخصصی، سایر فعالیت های تخصصی مورد نیاز دانشگاه فعال باشد.

دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی در صورت نیاز به استاد وابسته در حوزه خاص و یا تخصصی، میتوانند درخواست خود را به همراه رزومه کامل مدعو به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ارسال کنند. استادان وابسته برای یک حوزه، بخش و یا سطح خاص اانتخاب می شوند. مدیر مربوطه با شناسایی نیازهای آموزشی , مسئولیت ها، اختیارات و وظایف استادان وابسته را تعیین می کند.

براساس این طرح، حداکثر مدت قرارداد همکاری با استاد وابسته یک ترم تحصیلی است. گروه آموزشی و استاد وابسته باید با هم پروژه های تحقیقاتی مشترک تعریف کنند که حتی پس از اتمام فعالیت استاد وابسته در دانشگاه مقصد همکاری های دوجانبه همچنان ادامه داشته باشد. استادان وابسته بایستی در امور آموزشی و پرورشی همکاری های لازم را با دانشگاه داشته باشند و بر حسب نوع تخصص که مورد تایید دانشگاه است همکاری خواهند داشت.

استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی Grant بر طبق مقررات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛ از جمله حمایت هایی است که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از انجام این برنامه خواهد داشت. همچنین مراکز علمی هزینه های سفر و اقامت استاد مدعو را به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعلام و صندوق بخشی از هزینه ها را پرداخت خواهد کرد.

