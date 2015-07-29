به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان با تاکید بر اندازه‌گیری دقیق برداشت از آب‌های سطحی حوضه کرخه، گفت: در این حوضه آبریز در یک سیکل معیوبی افتاده‌ایم که روز‌به روز منابع آب خود را از دست می‌دهیم و ادامه این روند باعث از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در پایین دست رودخانه کرخه در سال‌های آینده خواهد شد.

وزیر نیرو اظهارداشت: از این پس تمامی نقاط برداشت از آب‌های سطحی در حوضه آبریز کرخه الزاما باید به دستگاه‌های اندازه‌گیری برداشت مجهز شوند. برداشت بیش از ظرفیت در حوضه کرخه در سالیان اخیر باعث شده آب موجود در مخزن سد کرخه از ۵ میلیارد مترمکعب به حدود یک میلیارد مترمکعب برسد و به دلیل کمبود آب، برنامه توسعه کشاورزی در جنوب‌ غرب کشور از ۸۵۰ هزار هکتار به حدود ۳۲۰ هزار هکتار کاهش یابد.

وی، راهکار این مشکل را نگاه حوضه‌ای و کلان به نحوه استفاده از ظرفیت آب کرخه عنوان کرد و افزود: برای اصلاح این روند معیوب اولین اقدام توزیع عادلانه آب است و گام بعدی نیز این است که به طور دقیق مشخص کنیم هر یک از استان‌ها از این حوضه چقدر آب برداشت می‌کنند.

چیت‌چیان در خصوص اختلاف نظرها درباره آمار موجود برداشت‌ها گفت: تعیین میزان برداشت یک روش علمی است که بر اساس پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر و میزان مصرف استان‌ها مشخص می‌شود که این میزان در وزارت نیرو با روش‌های گوناگون همچون تصاویر ماهواره‌ای قابل تعیین است.

وی تصریح کرد: در مدیریت حوضه آبریز نباید نگاه استانی حاکم باشد، چرا که هر استان به نفع خود تصمیم می‌گیرد و ما نمی‌توانیم امنیت آبی و به دنبال آن امنیت اجتماعی را به دست رقابت بین استان‌ها بسپاریم.

وزیر نیرو با تاکید بر تشکیل کارگروه تخصصی برای دقیق کردن آمارهای برداشت از حوضه آبریز گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، محیط زیست، صنعت و کشاورزان در هر استان واقع در این حوضه تشکیل می‌شود و یک مشاور نیز از طرف آب منطقه‌ای مسئولیت آماربرداری جدید را خواهد داشت و در پایان نتایج در اختیار اعضای شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت.

چیت چیان تاکید کرد: از این پس تمام برداشت از آب‌های سطحی در حوضه کرخه الزاما باید به دستگاه‌های اندازه‌گیری مجهز شوند و در طول فصل کشت نباید هیچ برداشتی بدون نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این حوضه به هیچ کسی اجازه برداشت آب خارج از میزان تعیین شده در مجوز بهره‌برداری نباید داده شود و مواردی نیز که بدون مجوز انجام می‌شود باید متوقف شود؛ کمیته‌ای نیز در هر استان باید برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تشکیل شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه این برنامه‌ها بنای درستی برای توزیع عادلانه آب در این حوضه خواهد بود گفت: ما باید یاد بگیریم که چگونه بتوانیم از کمبود آب بهترین بهره‌برداری را انجام دهیم و بتوانیم در شرایط جاری کشور و در وضعیت خشکسالی کنار بیاییم.