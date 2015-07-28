ضرورت شناخت شاخص های فرهنگی/جبهه فرهنگی ادبیات خاص می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در دومین نشست دو ماهانه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود که پیش از ظهر سه شنبه در حسینیه امام خمینی (ره) دفتر امام جمعه برگزار شد ضمن تاکید بر شناخت شاخص های جریان فرهنگی برای ایجاد موج اجتماعی موثر در جامعه افزود: جهت گیری، تولید رفتار و مجموعه جبهه فرهنگی نکاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی با بیان این مطلب که جبهه فرهنگی یعنی تولید قدرت و توان برای مقابله با باطل خاطر نشان کرد: نام جبهه فرهنگی نیاز به رفتار و ادبیات خاص هم دارد و باید مصداق آیه «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل» قرار گرفت.

امام جمعه شاهرود یکی از وظایف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را مرزبانی از اعتقادات انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: جبهه فرهنگی ریشه در قرآن و دستورات اسلام دارد و خودسازی اسلامی، خودسازی جمعی است.

ترابی با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرمود «انما رهبانیه الامتی الجهاد» عنوان کرد: اسلام خودسازی را در جهاد تعریف کرده و خودسازی با تحجر و گوشه نشینی را غیر اسلامی می داند به همین دلیل است که جهاد اکبر در قرآن ذکر شده است.

وی با یادآوری این نکته که جهاد کبیر حرکتی به سوی خود سازی و اجتماع سازی یا همان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: دو توصیه مهم به اعضای این جبهه، ایستادگی و صبوری و تمسک به آیه «قل انما اعظکم بواحده آن تقوموا لله مثنی و فردی» است.

احسان اسدی یکی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و فرمانده بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود هم در این نشست ضمن تبیین اتفاقات تاریخی دو ماهه مرداد و شهریور توضیح داد: جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان این دو ماهه را با محوریت مبارزه با استکبار جهانی و استعمار آمریکایی به فعالیت‌های اجتماعی خود ادامه می دهد.

مصطفی واحدی دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این نشست به نکاتی پیرامون نقشه جامع فرهنگی شهرستان و نیز به اهمیت موضوع اردوی جهادی پرداختد و بیان داشت: محرومیت روستاهای شاهرود و میامی و عدم نداشتن نقشه راه بلند مدت برای اردوهای جهادی به دغدغه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مبنی بر تولید این نقشه و مطالبه از مسئولان تاکید دارد.

در پایان چند تن از فعالان جبهه فرهنگی تجربیات خود از اردوی جهادی را اعلام کرده و مستند «انقلاب در خیابان روزولت» نیز در این نشست به نمایش در آمد.