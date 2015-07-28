حمایت دولت از توسعه شبکه نوین آبیاری کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه احیا منابع طبیعی نیازمند فرصت استراحت دادن به این منابع است، اظهار داشت: باید در بهره برداری از منابع طبیعی مانند آب، خاک، مراتع، جنگل ها و ... بازنگری شود و باید برای احیا آنها فرصت استراحت داده شود.

وی ادامه داد: بهره برداری از بسیاری از منابع طبیعی بیش از ظرفیت است و این منابع در حال از بین رفتن هستند.

ابتکار با اشاره به اینکه چرای دام در مراتع در بسیاری از مناطق کشور سه تا پنج برابر ظرفیت مراتع است، عنوان کرد: باید مدیریت بهره برداری درست از مراتع مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در ادامه عنوان کرد: مصرف بیش از حد آب برای حوزه کشاورزی صدمات جبران ناپذیری به حوزه منابع زیر زمینی کشور زده است.

وی با اشاره به حمایت دولت از توسعه شبکه های نوین آبیاری در زمین های کشاورزی، تصریح کرد: باید تلاش شود از شبکه های نوین آبیاری برای آبیاری در سطح مزارع استفاده شود تا مصرف آب کاهش یابد و راندمان تولید بالا برود،این امر نقش مهمی در احیا منابع آب زیر زمینی دارد.

وی با اشاره به طرح ها انتقال آب، ادامه داد: در طرح های انتقال آب باید از تمام جهت ها برسی شود و ارزیابی زیست محیطی آن صادر شود تا اجازه انجام طرح داده شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در ادامه با اشاره به اینکه در استقرار صنایع باید به ظرفیت منطقه توجه کرد، افزود: افزایش گاز های گلخانه های موجب گرم شدن هوا به میزان یک تا ۱.۵ نیم درجه شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به اینکه ثبت ذخیره گاه زیست کره سبزکوه یک کار بسیار بزرگ است، عنوان کرد: ثبت ذخیره گاه زیست کره تنگ صیاد و سبزه کوه موجب شهرت جهانی چهارمحال و بختیاری شده است.

قاسم سلیمانی با تقدیر از زحمات رئیس سازمان محیط زیست کشور در مسیر ثبت جهانی منطقه سبزکوه و تنگ صیاد در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: این دو منطقه از مهمترین مناطق حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری هستند که دارای ارزش های زیست محیطی و طبیعی بسیار هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه پروژه های بسیاری در حوزه محیط زیست از گذشته تعریف شده است، ادامه داد: بسیاری از این پروژه که در حال انجام هستند پروژه های دیگری را در دل خود ایجاد کرده اند که مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: بی توجهی به ارزیابی های زیست محیطی موجب شده است این مشکلات ایجاد شود و باید تلاش کرد که با اتخاذ راهکارهای مناسب این مشکلات حل شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه به ویژه گردشگری دارد که باید این استان مورد توجه ویژه قرار گیرد و زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان فراهم شود.