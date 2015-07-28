۵۰۰ نفر از فرهنگیان استان قزوین بازنشسته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، سالار قاسمی در گردهمایی روسای آموزش و پرورش استان اظهارداشت: باتوجه به بازنشستگی ۵۰۰ نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان باید برنامه ریزان تعلیم و تربیت به بخش ساماندهی معلمان در کشور و استان نگاه ویژه ای داشته باشند، چرا که باتوجه به موافقت نکردن مجلس در واگذاری مدارس به بخش خصوصی، کار آموزش و پرورش در ساماندهی نیروی انسانی بسیار دشوار خواهد شد.

وی بیان کرد: مهر امسال به جهت تسری نظام آموزشی ۳+۳+۳+۳ به تمام دوره های تحصیلی، حساس ترین زمان نسبت به مهر سال های قبل است.

قاسمی، طرح مهر ۹۴ را از موضوعات مهم در آماده سازی مدارس برای بازگشایی در اول مهر ماه دانست و افزود: باید مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید و ورود دانش آموزان آماده شوند.

وی از اجرای طرح رتبه بندی معلمان در مهرماه امسال خبر داد و گفت: مقدمات اجرای این طرح در حال آماده شدن است و تلاش خواهد شد احکام فرهنگیان در ابتدای مهر ماه در اختیار معلمان قرار گیرد.

قاسمی همچنین با اشاره به آزمون استخدامی فرهنگیان خاطرنشان کرد: در ۱۰ روز آینده شرایط و نحوه ثبت نام و اجرای آزمون از طریق وزرات آموزش و پرورش به اطلاع عموم خواهد رسید که در سایت اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین به آدرس www.caspian.medu.ir نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین از اختصاص خرید خدمات آموزشی و پرورشی در مناطق محروم و استفاده مجدد از معلمین راهنما خبر داد و گفت: برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دوره ابتدایی از معلمین بازنشسته ابتدایی مجددا در آموزش و پرورش استفاده می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از ثبت نام ۸۵ درصدی دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی در مدارس را نقطه قوتی برای استان دانست و اظهار امیدواری کرد در روزهای آینده این آمار به ۱۰۰ درصد رسانده شود.