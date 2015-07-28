۱۰۶ پایگاه اوقات فراغت تابستانی در قم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از اول مرداد ۹۴ با تشکیل ۱۰۶ پایگاه فرهنگی و تربیتی آغاز شده که از این تعداد ۵۳ بوستان معرفت ویژه کودکان و ۹۳ هسته فرهنگی ویژه نوجوانان و جوانان فعالیت دارند.
مجری این طرح، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان قم است که حجتالاسلام محمدرضا سرلک رئیس این اتحادیه قبل از ظهر سهشنبه در مراسم افتتاحیه طرح اوقات فراغت که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: در این طرح ۳۳ پایگاه ویژه خواهران (۱۳ بوستان معرفت و ۲۰ هسته فرهنگی) و ۷۳ پایگاه ویژه برادران (۴۰ بوستان معرفت و ۳۳ هسته فرهنگی) برگزار شده است.
وی مدت اجرای طرح اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم را ۴۵ روز اعلام کرد و افزود: هر یک از پایگاهها موظف هستند ۲۳ جلسه در قالبهای خیمه معرفت، اردوی تفریحی، ورزشی، آموزشی و... برگزار کنند.
حجتالاسلام سرلک، قرآن، حجاب و عفاف، مهدویت و انتظار (آینده انقلاب اسلامی)، ورزش، تفریح، عقاید و اخلاق اسلامی، فرهنگ و رسانه(فضای مجازی) را از موضوعات مورد تأکید در اجرای این طرح عنوان کرد.
وی نظارت دقیق بر نحوه اجرای برنامهها توسط پایگاههای اوقات فراغت را مورد تأکید قرار داد و پشتیبانی محتوایی از پایگاهها، اعزام مبلغان دینی به پایگاهها و برگزاری برنامه مشترک میان همه پایگاهها از جمله مسابقات حفظ سوره «انسان» و مسابقه اخلاقی کلیدهای خوشبختی، توجیه مربیان و مسئولان پایگاهها و... را از ویژگیهای طرح اوقات فراغت در سال جاری برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این طرح خروجی مناسبی برای غنی سازی اوقات فراغت گروههای هدف داشته باشد.
حجتالاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این مراسم بر لزوم استفاده بهینه از فرصت تابستان تأکید کرد و گفت: کشف استعدادها و انطباق آن با واقعیتهای زمان، داشتن چشم انداز واقع بینانه برای ساختن آینده جهان و بشریت و... از مهمترین اهداف اجرای طرح اوقات است.
طرح اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تا ۱۵ شهریور در سطح استان اجرا خواهد شد.
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