منوچهر طاهری در گفتگو با مهر با اشاره به حادثه شب گذشته در خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه، گفت: در طول چند ساعت گذشته تاکنون شرکت بوتاش هیچ مکاتبه و یا تماس تلفنی با مسئولان شرکت ملی گاز ایران نداشته است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه احتمال از سرگیری صادرات گاز ایران به ترکیه تا سه روز آینده نادرست است، تصریح کرد: تاکنون بوتاش هیچ زمانی را برای تعمیر خطوط لوله آسیب دیده واردات گاز از ایران اعلام نکرده و از این رو زمان از سرگیری صادرات گاز ایران به ترکیه نامشخص است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا قبل حادثه در خطوط لوله گاز در خاک ترکیه ایران روزانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به این کشور همسایه صادر می کرد، اظهار داشت: در صورت تکمیل خطوط لوله آسیب دیده، ایران آماده از سرگیری صادرات گاز طبیعی به ترکیه است.

در همین حال مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است: دریافت گاز ترکیه از ایران به دلیل ایجاد مشکل در خط لوله ۴۰ اینچ صادراتی (در کیلومتر ۲۰ خط لوله صادرات گاز) حد فاصل شهر دوبیاضیت و پاسگاه گل بلاغ در خاک ترکیه متوقف شده است.

بر اساس گزارش ایستگاه مرزی دریافت گاز ترکیه از ایران، جریان صادرات گاز به کشور ترکیه از ساعت ۲۰ شاگاه گذشته(دوشنبه، پنجم مردادماه) در پی ایجاد مشکل در خط لوله ۴۰ اینچ صادراتی، قطع شده است.

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