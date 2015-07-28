به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صیفی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بازرسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در نظام بشریت به تبعیت از نظام خلقت نیاز به نظم و انضباط داریم، اظهار کرد: در همین راستا جامعه بشریت راه های نظم را تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در این مسیر دستگاه هایی برای رهبری کردن و نظارت بر عملکرد دستگاه ها پیش بینی شده که مهترین این دستگاه ها در کشور، سازمان بازرسی کل کشور است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان داشت: اگر دستگاه ها به نحو صحیح به وظایف خود عمل نکنند ما از راه های مختلف بر آن ها نظارت کرده و تخلفات آن ها از دید ما پنهان نمی ماند.

صیفی عنوان داشت: در این استان نیز سازمان بازرسی با تمام ظرفیت تلاش خود را به کار بسته که نتیجه این تلاش ها این است که خراسان جنوبی کمترین عوارض را در فساد مالی دارد.

نیاز جدی به تعاملات با افغانستان داریم

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: خراسان جنوبی یک استان تازه تاسیس بوده که با وسعت قابل ملاحظه ای که دارد به عنوان سومین استان پهناور کشور محسوب می شود.

وی بیان کرد: داشتن ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک، تشکیل قسمت اعظم مساحت استان از کویر، پراکندگی بالای جمعیت و فراهم نبودن زیرساخت ها سبب شده که خدمت رسانی به مردم بسیار مشکل شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به این شرایط و ظرفیت های موجود در کشور افغانستان، ما نیاز جدی به تعاملات و ایحاد زیرساخت ها برای رابطه با افغانستان داریم.

حسینی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در سنوات گذشته پذیرای ۵۰۰ هزار مهاجر افغان بوده است، بیان داشت: با این وجود برای توسعه روابط با این کشور نیاز است تا یک سری اقدامات زیرساختی در استان انجام شود.

وی، خراسان جنوبی را استانی پیشتاز در امور فرهنگی عنوان کرد و گفت: سبقه فرهنگی این استان در قبل و بعد از انقلاب نشان می دهد که صادارت این استان نیروهای فرهنگی بوده است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه پنج مورد از پدران علوم جدید کشور از خراسان جنوبی هستند، عنوان داشت: در این استان وزنه ای به نام وزنه فرهنگی وجود دارد و مجموعه این مسائل ایجاب می کند که مسئولان نگاه ویژه ای به خراسان جنوبی داشته باشند.

سختگیری ها گونه ای نباشد که قدرت ریسک را از مدیران بگیرد

حسینی با تاکید بر اینکه کار مدیران استان بسیار سخت تر از استان های دیگر است، بیان داشت: بدیهی است که نوع نگاه مسئولان کشوری به خراسان جنوبی باید مثبت باشد و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل انتظار ما از سازمان بازرسی این است که اگر به عنوان مثال مدیری از اعتبارات هزینه ای برای کارهای عمرانی استفاده کرد با مدیری که پول را درجیب خود می گذارد به یک چشم نگاه نشود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: هر چند که همه ما باید مبارزه با فساد سرلوحه کار ما بوده و اگر کسی اشتباه کرد باید به نظام پاسخگو باشد اما سختگیری ها نباید به گونه ای باشد که قدرت ریسک را از مدیران بگیرد.