به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامران در نشست علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی به هیات رئیسه مجلس عنوان کرد:‌ طبق ماده ۲۲۳ در خصوص استیضاح وزرا، استیضاح ظرف یک هفته بعد از امضا باید اعلام وصول شود، اما استیضاح وزیر راه و شهرسازی تقدیم هیأت رئیسه شده و روند طولانی را طی کرده است.

وی ادامه داد: قبل از تعطیلات مجلس، این استیضاح امضا داشت اما اعلام وصول نشد و به زمان دیگری موکول شد. این موضوع جای اما و سوال دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: طبق این ماده در صورتی که نمایندگان انصراف دهند، موضوع استیضاح از دستور کار خارج می‌شود؛ پیشنهاد می‌کنم از آقای کوثری سوال کنید که آیا انصراف داده اند!؟ قطعا ایشان می‌گویند خیر؛ بنابراین تعداد امضای استیضاح ها همان ۱۰ عدد است.

کامران تأکید کرد:‌ ما همچنان خواهان استیضاح هستیم، خواهش من این است که اجازه دهید استیضاح در دستور کار قرار گیرد. در زمان استیضاح فانی (وزیر آموزش و پرورش) چنین حرف هایی در بین نبود؛ نه تفسیری بود؛ نه عنوان می‌شد امضاها پس گرفته شده است.

لاریجانی: تعداد امضاها کمتر از ۱۰ نفر شده است/ مجددا پیگیری می‌کنم

لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده اصفهان گفت: شما در جریان هستید که چند جلسه در محضر شما و وزیر بودیم، شما چند سوال پرسیدید و آقای آخوندی پاسخ دادند که در نهایت شما عنوان کردید می‌خواهید استیضاح را انجام دهید، من در همان جلسه گفتم شما و دوستانتان حق دارید، استیضاح را انجام دهید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ اما وقتی در مجلس مطرح شد، از آنجایی که آیین‌نامه اصلاح و تغییر کرد، مقرر شد در کمیسیون این موضوع نیز بررسی شود، این موضوع به کمیسیون ارجاع داده شد.

وی توضیح داد: طبق آیین‌نامه باید ۱۰ امضا پای استیضاح وجود داشته باشد، اما به نظر می‌رسد میزان امضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی کاهش یافته است، البته شما این موضوع را قبول ندارید.

لاریجانی ادامه داد:‌ شما در جلسه ای گفتید تعداد امضاها کاهش پیدا نکرده، من مسئله را از آقای ابوترابی پیگیری کردم، ایشان گفتند ۸ امضا پای استیضاح باقی مانده است؛ اگر ۸ نفر باشد باید استیضاح جدیدی ترتیب داده شود. من بعد از این جلسه باز از آقای ابوترابی پیگیری خواهم کرد.