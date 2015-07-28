به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم اظهار کرد: ممکن است انسان در سنین پایین آرزوهایی داشته باشد که بعدها با توجه به واقعیت‌های زندگی، محقق نشود، بنابراین هدف از برگزاری طرح اوقات فراغت و ارتباط نوجوانان و جوانان با مربیان تربیتی، کمک به تحقق این آرزوها و تصمیم‌هاست.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در مورد اوقات فراغت تابستانی وجود دارد این است که برنامه‌های آن همانند سایر فصل‌های سال به صورت برگزاری کلاس اجرا می‌شود، در صورتی که اگر هدف ساماندهی اوقات فراغت، آشناکردن نوجوانان و جوانان با واقعیت‌های زندگی باشد در تصمیم گیری‌های درست و شکوفاکردن استعدادها به آنها کمک می‌شود.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، مربیان تربیتی باید زمانی که نوجوانان و جوانان، استعداد رشد و قدرت تصمیم گیری دارند به آنها کمک کنند که بدانند چه تصمیمی را اتخاذ کنند تا وقتی قدرت جسمی آنها در سنین بالاتر کمتر شد، نگران از دست رفتن فرصت جوانی نباشند.

جوانان قدر فرصت جوانی را بدانند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خطاب به شرکت کنندگان در طرح اوقات فراغت به عنوان امیدهای آینده کشور گفت: توان و استعدادی که در دوران نوجوانی و جوانی دارید را قدر بدانید و چشم انداز خودتان را با واقعیت‌های زندگی تطبیق دهید.

حجت‌الاسلام اسکندری از دست اندرکاران تربیتی خواست که نوجوانان و جوانان را کمک کنند تا با واقعیت‌های زندگی آشنا شوند و در این زمینه اظهار کرد: اگر گروه‌های مخاطب ما واقعیت‌های زندگی فردی و اجتماعی در کشور، منطقه و جهان را به خوبی درک کنند، به راحتی متوجه می‌شوند که با انتخاب چه شغلی، در آینده تاثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: انسان ظرفیت فوق العاده‌ای دارد و اگر تصمیمی که می‌گیرد همراه با واقعیت‌های زندگی‌اش باشد هر تصمیمی که باشد به آن دست می‌یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به برخی نگاه‌های غیر واقع بینانه‌ای که نسبت به مسئله انتظار و مهدویت وجود دارد، اظهار کرد: فلسفه غیبت و انتظار این است که بشر بر اساس استعداد و توان خود تربیت شود تا جهان را دچار تحول و سازندگی کند. امام عصر(عج) منتظر است که بشر توانمندی‌های خود را شکوفا کند تا جهان آباد شود.

کشف استعدادها مهمترین هدف طرح اوقات فراغت

حجت‌الاسلام اسکندری کشف استعدادها و انطباق آن با واقعیت‌های زمان، داشتن چشم انداز واقع بینانه برای ساختن آینده جهان و بشریت و... را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح اوقات فراغت برشمرد.

وی افزود: اگر این اهداف محقق شود، ارزش‌های دینی ترویج می‌شود، همه مردم به شورانگیزترین برنامه عبادی که نماز است عشق می‌ورزند، عفاف و حجاب به عنوان پرچم خودسازی مورد توجه قرار می‌گیرد، برنامه‌های اسلام به عنوان دین نجات‌بخش بشریت سرلوحه امور قرار می‌گیرد و انسان‌ها راه خودشان را پیدا خواهند کرد و دچار فرقه‌های تکفیری و داعشی و حکومت‌های منحط نمی‌شوند و بشریت زیر چکمه‌های ستمگرانه رژیم‌های استبدادی و استعماری نخواهد رفت و تن به حکومت ولایی خواهند داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: در مقطعی تفکرات متحجرانه وهابی منجر به تخریب قبرستان بقیع می‌شود چون بانیان این جنایت می‌دانند که افکار و اندیشه‌های کسانی که در این مکان مقدس مدفون هستند در دل و جان همه بشریت جای می‌گیرد و امروز نتیجه آن افکار متحجرانه، شکل‌گیری گروه‌های تکفیری و داعشی است که انسان‌های آزادی‌خواه را قتل عام می‌کنند.

حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه اندیشه‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام با شکل گیری هسته‌ها و جبهه‌های مقاومت در کشورهای اسلامی، سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد، افزود: از امیدهای آینده کشور انتظار می‌رود با تصمیم درست و اراده قوی، با این قافله نورانی همراه شوند.