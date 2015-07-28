مزار شهدای کرمانشاه غبارروبی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش اندام در نشستی خبری که ظهر امروز سه شنبه برگزار شد، اظهار داشت: ۱۷ شوال روز ورزش زورخانه‌ای و فرهنگ پهلوانی است و در این راستا هیئت باستانی استان در طول این هفته برنامه‌های مختلفی برای احیای فرهنگ پهلوانی در دستور کار دارد.

رئیس هیئت باستانی و ورزش‌های زورخانه‌ای استان کرمانشاه افزود: تدارک برگزاری همایش ۱۰۰۰ نفری باستانی کاران استان کرمانشاه از مدت‌ها قبل انجام و مقرر شد این همایش باشکوه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوازدهم مرداد ماه در استادیوم آزادی کرمانشاه برگزار شود.

خوش اندام تجلیل از ۶ ورزشکار مروج ورزرش پهلوانی و زورخانه‌ ای را از برنامه‌ های گرامیداشت هفته فرهنگ پهلوانی عنوان کرد و گفت: در این راستا مریم مشیری، مهناز صادقی، فاطمه مولایی، یزدان فرزایی، علیرضا صفایی و فرهمند سال افزون تقدیر می‌شوند و برادران محبی این دو پیشکسوت عرصه کشتی کرمانشاه نیز برای اجرای نمایش کشتی پهلوانی در روز برگزاری همایش به میدان می‌آیند.

وی دیدار با استاندار، امام جمعه، حضور بر مزار پهلوان حسین گلزار در روز پنجشنبه این هفته و حضور باستانیکاران در نماز عبادی سیاسی جمعه، تکریم نیازمندان و نشست با پیشکسوتان باستانی‌کار را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

خوش اندام در پایان افزود: ورزش زوران از ورزش‌ های اصیل و ملی ایران است که در همایش ۱۰۰۰ نفری باستانی کاران اجرای کشتی زوران در برنامه‌ها قرار دارد.