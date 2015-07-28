مرز چذابه یکی از اهرم های اقتصادی مهم در خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم مجیدی پور ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: شهرهایی مثل خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، شوش و همچنین مناطقی که در خط مرزی قرار گرفته اند، نقش بسیار پر رنگی را در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ایفا کردند. شهدای این شهرها در مقابل چشم پدران و مادران خود و در راه دفاع از خانواده و وطن به شهادت رسیدند.

وی افزود: دشت آزادگان بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر جمعیت دارد. شهرهای بستان، ابوحمیظه، سوسنگرد، و کوت زیر نظر این فرمانداری قرار دارند. عمده فعالیت مردم این شهرها و منطقه کشاورزی است.

فرماندار دشت آزادگان تصریح کرد: تالاب هورالعظیم در دشت آزادگان منبعی برای درآمد مردم است ولی متاسفانه از وقتی که آسیب دیده و تا حدودی خشک شده با مشکل مواجه شده ایم. یک سری فعالیت ها برای احیای این تالاب برنامه ریزی کرده ایم تا وضعیت آن بهبود پیدا کند.

مجیدی پور بیان کرد: ۵۰ هزار هکتار از اراضی هویزه و سوسنگرد جزو طرح ۵۵۰ هزار هکتاری هستند. خوشبختانه جهاد کشاورزی در بخش تسطیح اراضی و توسعه کانال های آبیاری کارهای بسیار خوبی انجام داده است.

وی عنوان کرد:‌ چذابه منطقه آزاد شده و این منطقه محلی برای داد و ستد عراق با ایران است. در واقع مرز چذابه اهرم اقتصادی مهمی بوده که فعالیت های مختلفی در بخش اقتصادی انجام می دهد.

فرماندار دشت آزادگان یادآور شد: یکی از دغدغه های استان برای مناطق مرزی بحث بازار است. در واقع بازارچه چذابه برای استاندار مورد تأکید بوده و علاوه بر محل داد و ستد بین دو کشور برای زواری که به عتبات عالیات مشرف می شوند، نیز دارای اهمیت است.

وی تأکید کرد: سال گذشته با تعداد بالای زائران غافلگیر شدیم ولی با توجه به حمایت های همه جانبه مسئولان و مردم هیچ مشکلی پیش نیامد. امسال وضعیت تدارکات و برنامه ریزی های شهر برای زوار بسیار بهتر از سال گذشته خواهد بود. دشمن با دیدن این استقبال مردم از سفر به عتبات عالیات، بسیار ناامید شده و عقب نشینی خواهد کرد.

فرماندار دشت آزادگان اظهار کرد: استاندار دشت آزادگان را برای فعالیت مردم و حتی بازارچه چذابه به عنوان منطقه سفید اعلام کرد. با وجود منابع نفتی زیاد و فعالیت خوب وزارت نفت در این منطقه آینده روشنی برای مردم پیش بینی می کنیم.

مجیدی پور تصریح کرد: متاسفانه در بازارچه چذابه با فرار سرمایه روبرو بوده و کشور عراق بیشتر از این بازارچه سود می برد. مردم برای فعالیت در این منطقه از معافیت مالیاتی سالانه ۱۰۰ دلاری می توانند استفاده کنند، ولی هنوز هیچ استفاده ای از آن نشده است.

وی ادامه داد:‌ مقرر شده با پیمانکارانی صحبت کنیم که برای مردم منطقه کار کنند و سرجمع معافیت مالیاتی را به آنها اختصاص دهیم. همچنین از شرکت ها و کارخانه های تولید کننده ماشین آلات و ابزار کشاورزی دعوت کردیم تا در مرز چذابه نمایشگاهی را برای عرضه توانمندی های خود داشته باشند. یکی از برنامه هایی که در اولویت کاری ما قرار دارد بحث آموزش و توسعه صنعت است.

فرماندار دشت آزادگان بیان کرد: آموزش جوانان برای توسعه صنعت در منطقه ای که عمده فعالیت ها در بخش کشاورزی است، هیچ مانعی ندارد. یکی از مشکلاتی که باید آب و برق نسبت به آن اقدام کند، بحث تأمین آب است. طی یک ماه گذشته با بحران آب روبرو بودیم که تا حدودی با بارندگی چند روز اخیر در شهرهای شمالی خوزستان این مشکل رفع شد.

مجیدی پور در پایان گفت: برای بحث آموزش و پرورش به دلیل استعداد بالای فرزندان این شهر اهمیت ویژه ای قائل هستم. دانش آموزان دشت آزادگان از استعداد تحصیلی بسیار خوبی برخوردار هستند.