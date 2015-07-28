اکران فیلم ها و کارتون های دهه ۶۰ در جشنواره شهر نشاط

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تابستانه از فردا و در نخستین بخش با ایجاد شهر نشاط ویژه خانواده، کودکان و نوجوانان در بخش های مختلف آغاز می شود.

جشنواره شهر نشاط با محوریت کودکان و نوجوانان و ایجاد فضای سرگرمی، نشاط و بازی برای این گروه سنی در کنار خانواده ها در برج میلاد تهران برگزار می شود. این جشنواره در بخش های هنری، سرگرمی و تفریحی، ورزشی از هفتم تا و ۱۶ مرداد ماه میزبان شهروندان خواهد بود.

نمایش و اکران فیلم ها و کارتون های دهه ۶۰ به منظور ایجاد حس نوستالوژی، برگزاری مسابقه محله ویژه خانواده ها، برپایی نمایشگاه و کارگاه تجسمی در گالری شرقی، ایجاد شهربازی، برگزاری جشنواره بادبادک ها برای کودکان از جمله بخش های فرهنگی و تفریحی است.

همچنین ایجاد زمین کودک، بزگراری مسابقه ماشین های RC، غرفه فروش اسباب بازی، برپایی غرفه های ویژه دهه ۶۰، برگزاری بازی های رایانه ای و برگزاری جشنواره سازه های ماکارونی از دیگر بخش های این شهر است.

جشنواره تابستانه برج میلاد تهران در قالب ۵ شهر نشاط، شهر بانو، شهر علم، شهر هنر و شهر عاشقی از هفتم مرداد ماه تا ۱۰ مهرماه در یادمان ملی ایرانیان برگزار می شود.