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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

اکران فیلم ها و کارتون های دهه ۶۰ در جشنواره شهر نشاط

اکران فیلم ها و کارتون های دهه ۶۰ در جشنواره شهر نشاط

جشنواره تابستانه برج میلاد تهران از فردا هفتم مرداد ماه با برپایی شهر نشاط با محوریت شادی های حلال برای خانواده ها و پربار کردن اوقات فراغت شهروندان آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تابستانه از فردا و در نخستین بخش با ایجاد شهر نشاط ویژه خانواده، کودکان و نوجوانان در بخش های مختلف آغاز می شود.

جشنواره شهر نشاط با محوریت کودکان و نوجوانان و ایجاد فضای سرگرمی، نشاط و بازی برای این گروه سنی در کنار خانواده ها  در برج میلاد تهران برگزار می شود. این جشنواره  در بخش های هنری، سرگرمی و تفریحی، ورزشی از هفتم تا و ۱۶ مرداد ماه میزبان شهروندان خواهد بود.

نمایش و اکران فیلم ها و کارتون های دهه ۶۰ به منظور ایجاد حس نوستالوژی، برگزاری مسابقه محله ویژه خانواده ها، برپایی نمایشگاه و کارگاه تجسمی در گالری شرقی، ایجاد شهربازی، برگزاری جشنواره بادبادک ها برای کودکان از جمله بخش های فرهنگی و تفریحی است.

همچنین ایجاد زمین کودک، بزگراری مسابقه ماشین های RC، غرفه فروش اسباب بازی، برپایی غرفه های ویژه دهه ۶۰، برگزاری بازی های رایانه ای و برگزاری جشنواره سازه های ماکارونی از دیگر بخش های این شهر است.

جشنواره تابستانه برج میلاد تهران در قالب ۵ شهر نشاط، شهر بانو، شهر علم، شهر هنر و شهر عاشقی از هفتم مرداد ماه تا ۱۰ مهرماه در یادمان ملی ایرانیان برگزار می شود.

کد مطلب 2869479
سیامک صدیقی

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