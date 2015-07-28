به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص حمایت ۱۶ تشکل و حزب یمنی از انصارالله و الحوثی ها گفت: باید در ابتدا بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاده است که گروه ها و جریانات موثر به این توافق رسیدند. نباید فراموش کنیم که این گروه ها از مدت ها قبل، مخالفت خودشان را با تجاوز سعودی ها اعلام کرده بودند که اوج این همراهی، حضور این گروه ها با انصارالله در اجلاس یمن بود.

وی افزود: از آن زمان به بعد این گروه ها، توافق خودشان را برای حمایت های مردمی اعلام کردند و اقدامات بیشتری را صورت دادند. سه روز پیش برای اعلام انزجار از حاکمان کشورهایی که در مقابل چشمان آنها این بمباران صورت می گیرد، این وحدت صورت گرفت و این جریانات توافق کردند با رهبری عبدالملک الحوثی علیه متجاوزین اقدام کنند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه این وحدت را بسیار موثر دانست و عنوان کرد: پیش بینی می شود برای مدیریت بحران این اقدام یک اقدام کارآمد خواهد بود و متجاوزین را به چالش خواهد کشید.

صدرالحسینی با اشاره به اینکه تقابل با منصوری حاکم پیشین یمن در حال افزایش است، بیان داشت: این وحدت و انسجام داخلی به خوبی در تجمع اخیر مخالفان تجاوز و طرفداران مقاومت بروز و ظهور داشت و تحکیم بیشتری یافته است و به نظر می رسد با این اتفاق در آینده در مدیریت بحران ها شاهد تصمیم گیری های بهتری خواهیم بود.

وی به اجلاس یمن اشاره و اضافه کرد: همین گروه هایی که به عنوان نمایندگان واقعی مردم یمن در هیئت صنعا بودند و در صحنه اجلاس یمن حضور داشتند بر تداوم گفت و گو ها تاکید داشتند و نماینده آقای بانکی مون دبیر کل سازمان ملل نیز بر این موضوع صحه گذاشت هر چند که اقدام عملی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: این نکته حائز اهمیت است که در سطوح پایین تر اتفاقاتی در حال رخ دادن است و گروه ها و جریانات سیاسی غیر مستقیم در حال اقداماتی در راستای وحدت هستند ولی هنوز دستاوردی که در یک محفل بین المللی صورت بگیرد، انجام نشده است.

این کارشناس مسائل بین المللی و خاورمیانه با اشاره به دومین آتش بس یک طرفه از سوی ریاض بیان داشت: این موضوع بیشتر جنبه رسانه ای و تبلیغاتی داشته است و همه ناظران سیاسی این موضوع را پیش بینی کرده بودند.