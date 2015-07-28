گنجیان سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم شد

احمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کادر فنی تیم فوتبال امید صبای قم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور مشخص شده است و سرمربی فصل گذشته این تیم در سمت خود ابقا شده است.

وی افزود: حسین گنجیان مربی جوان و با دانش فوتبال قم که در ۲ سال گذشته هدایت صبا در لیگ دسته اول امید را بر عهده داشت و فصل گذشته همراه با این تیم به لیگ برتر صعود کرد، در فصل جدید نیز همراه با صبا در لیگ برتر حاضر خواهد بود.

مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم گفت: گنجیان سابقه مربیگری در سطوح مختلف فوتبال قم و نیز تیم امید صبا در سال‌های ۹۲ و ۹۳ را دارد و به عنوان مربی بدنساز در تیم لیگ برتری فوتسال قم نیز فعالیت کرده است و زمانی به عنوان مسئول کمیته آموزش هیئت فوتبال قم به کار مشغول بوده است.

غلامی بیان داشت: علاوه بر گنجیان، رضا گلباشی و مسعود راشکی که هر دو نفر از مهاجمان گلزن سال های گذشته فوتبال بوده‌اند به عنوان مربی در کادر فنی تیم امید صبای قم حضور دارند و تجربیات خود را در اختیار بازیکنان جوان قرار می‌دهند.

وی عنوان کرد: وحید نائینی همانند فصل گذشته سرپرستی این تیم را بر عهده دارد و الله وردی محمدی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها به کادر فنی تیم امید صبا پیوسته است.

مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم تصریح کرد: علاوه بر تیم امید صبا، تیم نوجوانان صبا در لیگ برتر نوجوانان کشور و تیم جوانان صبا در لیگ دسته اول جوانان کشور حاضر هستند و نفرات کادر فنی این تیم‌ها به زودی نهایی می‌شود.

غلامی افزود: صبا در فصل جدید رویکرد بومی سازی خود در تیم های پایه را حفظ می‌کند زیرا به دنبال پرورش بازیکنان جوان فوتبال قم و رساندن آن‌ها به استانداردهای لازم برای حضور در سطوح بالا هستیم.