اولین دوره دانشجویان ارشد دانشکده مخابرات فارغ التحصیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یزدانیان گفت: سه سال پیش دانشجویان ارشد، در رشته مخابرات سیار در دانشکده پست و مخابرات پذیرش شدند که به دلیل عدم هماهنگی و طولانی شدن پروژه ها در معرض اخراج قرار گرفته بودند.

وی با بیان اینکه دانشکده باید امکانات تحقیقاتی لازم را برای انجام پروژه ها در اختیار دانشجویان قرار دهد افزود: با برنامه ریزی و ایجاد کانال های ارتباطی مناسب میان اساتید و دانشجویان، روند فارغ التحصیلی این دانشجویان بهبود یافت.

رئیس دانشکده پست و مخابرات اظهار کرد: از این دانشجویان مجدد خواسته ایم تا با برقراری ارتباط با اساتید، کار پروژه های خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه موضوع پایان نامه اکثر این دانشجویان مربوط به نسل سوم تلفن همراه - ۳G - است، افزود: در زمینه بهره گیری دانشجویان از آزمایشگاه های مرتبط با ۳G همکاری های لازم صورت گرفته است؛ براین اساس امیدواریم با همت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در ماههای آینده شاهد فارغ التحصیلی آنها باشیم.

یزدانیان به انجام پروژه های دانشجویی دانشکده پست و مخابرات اشاره کرد و گفت: دانشجویانی که فارغ التحصیل می شوند محصولات سخت افزاری و نرم افزاری در دست خواهند داشت.