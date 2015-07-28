زمان مصاحبه ۱۲ رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی علوی فاضل در خصوص رشتههای اعلامشده برای زمان مصاحبه گفت: ۱۲ رشته شامل قارچشناسی دامپزشکی، مهندسی برق - قدرت، مهندسی برق - کنترل و سیستم، مهندسی صنایع - برنامهریزی و مدیریت تولید، مهندسی صنایع - اتوماسیون، مهندسی عمران - مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی، مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی مکانیک- طراحی جامدات، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، مهندسی کامپیوتر - سیستمهای نرمافزاری، مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی، در سایت اعلام شده است، دعوتشدگان به مصاحبه میتوانند با مراجعه به سایت www.azmoon.org از زمان مصاحبه خود مطلع شوند.
وی افزود: دعوتشدگان باید در زمان تعیینشده در جلسه مصاحبه حضور پیدا کنند و اگر واجد شرایطی به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد امکان مصاحبه مجدد وجود نخواهد داشت، بنابراین عدم حضور به معنی انصراف از پذیرش تلقی میشود.
معاونت سنجش و پذیرش در خصوص مدارک لازم برای مصاحبه گفت: دعوتشدگان باید هرگونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تألیف را در زمینه رشته خود به همراه داشته باشند، همچنین به همراه داشتن اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات و پایاننامه کارشناسی ارشد ضروری است.
علوی فاضل تصریح کرد: با توجه به اینکه دعوت متقاضیان بدون آزمون بر اساس معدل و نمره پایاننامه ملاک عمل قرارگرفته است، چنانچه در بین معدل و نمره پایاننامه زمان ثبتنام و زمان مصاحبه فرد مغایرتی وجود داشته باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
وی درمورد زمان مصاحبه سایر رشتهها اظهار کرد: زمان مصاحبه سایر رشتهها نیز متعاقباً اعلام خواهد شد، اما اگر هر واجد شرایطی در مورد زمان مصاحبه با ابهامی مواجه شد، میتواند با مراجعه به سایت www.azmoon.org و طرح سؤال خود در قسمت پرسش و پاسخ در اسرع وقت پاسخ لازم را دریافت کند.
نظر شما