باید نماینده فوتسال امارات را با قدرت شکست دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دامادی با اشاره به شیطنت اماراتی‌ها مبنی بر انتخاب نام جعلی "ال خ ل ی ج" برای یکی از تیم‌های فوتسال این کشور و حضور این تیم در رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا گفت: در این که اماراتی‌ها همیشه آرزو دارند خلیج فارس را به نام خود ثبت کنند، شکی نیست؛ اما آن‌ها این آرزو را به گور می‌برند زیرا این گونه نامگذاری‌ها شیطنت کشورهای عربی است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از کشورها که دارای عقل سلیم در تصمیم‌گیری نیستند، دستمایه برخی کشورهای دیگر می‌شوند، بیان داشت: راه‌حل مقابله با چنین رویکردهایی این است که آن‌ها را با قدرت شکست داده و با گل‌های بیشتر بدرقه کنیم؛ زیرا این روش بهتر از آن است که از ورود چنین تیم‌هایی جلوگیری کنیم.

عضو فراکسیون ورزش مجلس عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: همه دنیا می‌دانند که خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده؛ شاهد این امر نیز متون کتب تاریخی با قدمت بالا است و این امر نشان می‌دهد ایران کشوری است که تمدن بالایی دارد و لذا لزومی ندارد هویت خود را اثبات کند چراکه خلیج فارس همیشه خلیج فارس هست و می‌ماند.