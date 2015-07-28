چالشهای پیاده سازی شهر هوشمند/ موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سلجوقی در نشست خبری «زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری شهر هوشمند»، اظهار داشت: برآورد شده که سال ۲۰۴۵ میلادی حدود ۳ درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی، ۴ درصد در بخش صنعت و ۹۳ درصد در بخش خدمات خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه عدم توجه به زیرساخت های فنی موجود بعنوان زیرساخت اصلی کشور، تمام سرمایه گذاری ها در این زمینه را بلااستفاده خواهد کرد، گفت: باید به دنبال شناسایی مشکلات، چالش ها، فرصت ها و همچنین برنامه ریزی برای فراهم کردن بستر قانونی و بودجه لازم به منظور ایجاد شهر هوشمند باشیم.

معاون سازمان فناوری اطلاعات، با بیان اینکه، ذینفعان اصلی شهر هوشمند به خصوص در بخش محتوا بخش خصوصی کشور خواهند بود افزود: این درحالی است که در پذیرش فناوری از ابتدا با نوعی مقاومت از سوی مردم مواجه هستیم و پس از آن شاهد استفاده افراطی از ابزارهای تکنولوژی خواهیم بود.

وی با تاکید براینکه، امروز با یک نگاه فناوری افراطی و نیز یک مقاومت در سرمایه گذاری در بخش ICT مواجه هستیم، گفت: بسیاری منتظرند تمامی سرمایه گذاریها از طریق دولت انجام شود در صورتی که بخش اصلی این سرمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام گیرد و دولت تنها تسهیل و فراهم کننده این اتفاق باشد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: متاسفانه نوعی ترس، مانع سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور شده است.

وی با بیان اینکه حد و اندازه های پروژه شهر هوشمند، بین المللی است، گفت: دانش انجام این پروژه را کمتر می توان در داخل پیدا کرد و از طرفی هنگامی که به دنبال ورود و دستیابی به این دانش از خارج از کشور نیز هستیم با نوعی مقاومت مواجه می شویم.

سلجوقی با تاکید بر لزوم ایجاد شهرهوشمند، گفت: امروزه ۸۰ درصد اقتصاد در اطلاعات داده های مکانی نهفته شده و به طور طبیعی، اطلاعات ما به اشکال مختلف با یک مکان، ارتباط برقرار می کند.

وی با بیان اینکه، در آینده بخش عمده ای از این اشتغال در صنعت ICT، ارتباطات و رسانه خواهد بود که رقم بزرگی است، اظهار داشت: نظام آموزشی ما باید در این زمینه به تربیت نیرو بپردازد و یک آگاهی بخشی به جامعه در این خصوص صورت گیرد.

وی ضمن تاکید بر بازنگری در نظام های آموزشی کشور، گفت: پیش بینی شده که دانش آموزانی که در حال حاضر در مدارس ابتدایی درس می خوانند در ۶۰ درصد شغل هایی که جدیدا ابداع خواهد شد، مشغول به کار خواهند شد.

سلجوقی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی دنیا در دو بخش ارتباطات و رسانه نهفته است و این الزام است که ما در این بخش سرمایه گذاری کرده و زیرساختهای شهر الکترونیک را توسعه دهیم.

وی یکپارچه سازی سرمایه گذاری های انجام شده در ایجاد زیرساخت های ارتباطی کشور را از جمله اولویت های اجرای این طرح عنوان کرد.

به گزارش مهر، در راستای بررسی موانع اجرای شهر هوشمند در ایران و نقش مستقیم شرکت ارتباطات زیرساخت و همکاری سایر دستگاه های اجرایی فعال برای ارائه این خدمات در کشور، قرار است نخستین همایش «زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند» با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات و اپراتور چهارم فیبرنوری ایرانیان نت، ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شود.