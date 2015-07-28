هشدار نسبت به وقوع سیلاب و گرد و خاک در شرق کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس نقشه های هواشناسی احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها امشب در نیمه شمالی فارس، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و فردا در شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، بنابراین ضروری است که تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی از جمله خودداری در تردد در حاشیه رودخانه‌ها و احتیاط لازم در تردد جاده‌ای نقاط مرتفع مناطق یاد شده بکار گرفته شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: طی سه روز آینده در ارتفاعات زاگرس جنوبی، شرق فارس، جنوب کرمان، جنوب سیستان وبلوچستان و برخی مناطق هرمزگان درساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار موقتی باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وظیفه تصریح کرد: همچنین طی سه روز آینده ناپایداری به شکل رشد ابرهای جوششی، رگبار و رعد و برق موقتی و وزش باد شدید محلی در شرق فارس، جنوب کرمان، جنوب سیستان وبلوچستان و برخی مناطق هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امشب باد و گرد و خاک در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور تداوم خواهد داشت که این وضعیت روزهای چهارشنبه وپنج‌شنبه در این مناطق تشدید شده و در شمال سیستان وبلوچستان، بویژه منطقه زابل، با طوفان و گرد و خاک همراه خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تاکید کرد: طی سه روز آینده سواحل شرقی دریای عمان مواج خواهد بود از این رو توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی از جمله احتیاط در تردد در حاشیه مسیل‌ها و مسیرهای ‌کوهستانی در مناطق یاد شده بکار گرفته شود.

وظیفه یادآور شد: فردا آسمان تهران، کمی ابری در شهرهای شمالی همراه با افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده در ارتفاعات است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت ۳۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.