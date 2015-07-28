طرح ملی ایرانشناسی و ایرانگردی در استان گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح با هدف آشنایی با توریسم و تورگردی، آشنایی با خرده فرهنگ ها و سایر آداب و رسوم، آشنایی با مفاخر علمی، دینی، اماکن تاریخی و گردشگری کشور برگزار شده است.

مدیرکل اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، عصر سه شنبه، در مراسم افتتاحیه این طرح اظهار کرد: این طرح فرصت مناسبی برای شناسایی هویت ملی و دینی کشور است.

دهقان افزود: سعی می کنیم در دو سال آینده استان ها و تعداد نفرات بیشتری از دانشجو معلمان دانشگاه های فرهنگیان در این طرح شرکت کنند.

وی تصریح کرد: امیدوارم در پایان دو سال از اجرای طرح ۴۰ تا ۶۰ هزار دانشجو دانشگاه فرهنگیان تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

دهقان با اشاره به کسب تجربه در این طرح برای دانشجویان شرکت کننده در این طرح افزود: این طرح فرصتی است که دانشجویان به استان های دیگر سفر کنند و کشور خودشان را بشناسند تا هویت ملی و دینی تقویت پیدا کند.

وی توضیح داد: آغاز این طرح با دکتر مهر محمدی به عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویانی که در آینده می خواهند معلم شوند بوده است.

مدیرکل اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان خاطر نشان کرد: تقویت هویت ملی و اسلامی به تدریس بهتر معلمان ما و کار بهتر و شایسته کمک خواهد کرد.

دهقان با بیان اینکه دانشجو معلمان ما باید با نگاه دقیق در این طرح شرکت کنند، اظهار کرد: داشتن چنین تجربه هایی به تقویت پایه های شخصیتی یک معلم کمک زیادی می کند.

وی بر تشکیل کانون ایرانگردی توسط خود دانشجویان تاکید کرد و افزود: انجام کارهای میزبانی توسط خود دانشجویان و به جا آوردن رسم میزبانی از جزئیاتی است که در عمل خواهیم دید و دانشجویان را آماده خواهد کرد.

دکتر دهقان تصریح کرد: خیلی از جوانان ما آداب و رسوم میزبانی را نمی دانند و به آن ها این اجازه داده نشده است که این کار را تجربه کنند و با این جزئیات آشنا شوند.

طرح ایرانشناسی و ایرانگردی با نگاه محیط زیستی، فرهنگی و تفریحی است

در ادامه این مراسم، رئیس پردیس امام خمینی(ره) گلستان واحد خواهران افزود: طرح ایرانشناسی و ایرانگردی با نگاه محیط زیستی، فرهنگی و تفریحی است.

بهجت تربتی نژاد با تاکید بر تعطیل نشدن آموزش در تابستان گفت: امیدوارم با اجرای این طرح سال تحصیلی پیوسته و خوبی در پردیس ها و دانشگاه های فرهنگیان داشته باشیم.

وی افزود: این طرح تاثیر خوبی در آشنایی هر چه بیشتر فرهنگ ها و جاذبه های گردشگری در کشور برای دانشجو معلمان دانشگاه های فرهنگیان خواهد داشت.

تربتی نژاد با اشاره به بزرگداشت مقام شهدا ادامه داد: افتتاحیه این طرح ملی را در تپه نورالشهدا گرگان برگزار کردیم تا با آرمان های شهیدان تجدید میثاق کنیم.

وی خاطر نشان کرد: طرح ملی ایرانشناسی و ایرانگردی با نگاه محیط زیستی، فرهنگی و تفریحی و هم چنین آشنایی فرهنگ ها و جاذبه های گردشگری برگزار شده است.

رئیس پردیس امام خمینی(ره) گلستان واحد خواهران اظهار کرد: در تلاش هستیم با انجام چنین برنامه هایی بتوانیم نسل های آینده را با کیفیت بیشتری تربیت و غرور ملی خود را احیاء و در مسائل اقتصادی نقش مهمی داشته باشیم.

وی از برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با آشنایی مشاهیر در کاخ موزه پارک شهر گرگان، آشنایی با اولین اثر ثبتی جهان در شمال کشور در محوطه برج آجری گنبد و بازدید از روستای زیارت گرگان و آشنایی با آداب و رسوم محلی را از برنامه های این طرح عنوان کرد.

دکتر تربتی نژاد با تاکید بر اینکه این کارگاه های آموزشی در همان مکان ها برگزار می شود، افزود: آشنایی با محیط زیست در موزه طبیعی حیات وحش پارک ملی گلستان، بازدید از بافت قدیم شهر گرگان، کارگاه آموزشی در بازارچه صنایع دستی، بازدید از دریاو بازارچه ساحلی بندرترکمن از دیگر برنامه های این طرح ملی ایرانشناسی و ایرانگردی است.

برگزاری کارگاه آموزشی در کاخ موزه پارک شهر گرگان، کارگاه آموزشی آشنایی با استان گلستان، کارگاه آموزشی مستند سازی، بازدید از روستای زیارت گرگان و پخت نان محلی و جاجیم بافی در خانه های روستایی از دیگر برنامه های روز اول طرح ایران شناسی و ایرانگردی است.

طرح ایرانشناسی و ایرانگردی از تاریخ ۵ مرداد به مدت ۴ روز به میزبانی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی(ره) گلستان برگزار می شود.