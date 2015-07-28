ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشگاه خلیج فارس ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران استان بوشهر با بیان اینکه ۱۴درصد از کل دانشجویان کشور از نوع اول دولتی و روزانه هستند، گفت: ظرفیت دانشجویی استان بوشهر در این زمینه تنها هفت درصد است که بر اساس آن، سهم ما در پذیرش دانشجوی دولتی نصف سهم ملی محسوب می شود و این آمار، اصلا خوب نیست.

پذیرش دانشگاه خلیج فارس به ۹هزار دانشجو خواهد رسید

وی خاطرنشان کرد: هرچند پذیرش دانشجوی امسال دانشگاه خلیج فارس ۲ برابر سال گذشته شده است اما نیاز به تامین خوابگاه، کلاس و امکانات آموزشی وجود دارد که همه دستگاه های اجرایی باید به دانشگاه خلیج فارس و علوم پزشکی استان در تامین این زیرساخت ها کمک کنند تا شاهد رشد ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشگاه های دولتی استان، در حد مطلوب باشیم.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه طبق مصوبه وزارت علوم، ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشگاه خلیج فارس تا چهار سال آینده به ۹هزار دانشجو خواهد رسید، تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی موظفند در تامین فضای فیزیکی مورد نیاز به این دانشگاه کمک کنند زیرا از لحاظ تامین هیئت علمی و سایر زمینه‌ها مشکلی وجود ندارد.

سالاری با اشاره به ضرورت داشتن طرح و برنامه دستگاه های اجرایی استان، تصریح کرد: هر دستگاه اجرایی که دارای طرح و برنامه بهتری باشد در اولویت تخصیص اعتبارات قرار خواهد گرفت.



برنامه‌های استان برای ایجاد و افزایش اشتغال

مصطفی سالاری، آمار اشتغال در کل کشور و استان بوشهر را قابل قبول ندانست و گفت: باید با سرمایه گذاری در حوزه های دارای ظرفیت، در استان شغل ایجاد شود و آموزش نیروی کار ماهر در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: در این راستا، طی سفر اخیر به تهران، تفاهم نامه همکاری با وزارت نفت به منظور آموزش مهارت های مرتبط با صنایع نفتی برای ۱۰ هزار نفر از طریق مراکز فنی و حرفه ای، امضا شد و ۳۶ میلیارد تومان برای انجام این کار پیش بینی شده است.

رئیس شورای برنامه ریزی استان افزود: تفاهم نامه با سازمان انرژی اتمی برای آموزش هشت هزار نفر نیروی کار ماهر از طریق مراکز فنی و حرفه ای نیز به زودی امضا می شود و طی سه هفته آینده شاهد اجرای این تفاهم نامه ها خواهیم بود.

هیچ دستگاهی اجازه برداشت از حساب دستگاه دیگری را ندارد

مصطفی سالاری تصریح کرد: ادارات کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان، از لحاظ قانونی اجازه برداشت از حساب دستگاه های اجرایی استان را ندارند زیرا بودجه ای که برای کار عمرانی یا کار دیگری به حساب دستگاه اجرایی واریز می شود، تنها در همان زمینه اجازه هزینه کرد دارد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی نیز باید پاسخگوی بیمه و مالیات خود باشند ولی این موضوع از طریق قانونی حل و فصل و پیگیری شود.