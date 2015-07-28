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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲

دردسرهای اهدای خون در سرزمین دراکولا

دردسرهای اهدای خون در سرزمین دراکولا

رومانی به عنوان سرزمین کنت دراکولا شناخته می شود که به خون آشام در تاریخ معروف است.

خبرآنلاین نوشت: شاید پر بیراه نباشد که با این افسانه وحشت آور مردم رومانی و منطقه ترانسیلوانیا کمترین درصد اهدای خون در جهان را دارند.

برای همین یک جشنواره موسیقی در کشور رومانی بلیت های ورودی خود را به رایگان در اختیار اهداکنندگان خون می گذارد.رومانی به عنوان زادگاه دراکولا (خون آشام افسانه ای) شهرت دارد، و گردانندگان جشنواره امیدواراند که با این ابتکار عمل، شهروندان کشورشان را به اهدای خون بیشتر تشویق کنند.

رومانی یکی از پایین ترین نرخ های اهدای خون در اروپا را دارد و با کمبود خون در بخش خدمات پزشکی مواجه است.

کد مطلب 2869565

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